【墮樓科大生】涂謹申稱社會對警無信心　法官可用海外警隊調查

日前在將軍澳尚德邨停車場墮樓重創的科大學生周梓樂，今晨傷重不治，是首宗在示威現場受傷後喪失生命的案件，惟由於當時無人目睹事發經過，真相至今仍然撲朔迷離。 民主黨立法會議員涂謹申表示，雖然案件已自動進入死因裁判官調查程序，但由於社會十分關注事件，加上市民對警察調查沒有信心，希望該案的死因裁判官，運用法例的額外保障權力調查，例如邀請或聘請海外警隊接手調查死因案件。

學生為離世的周梓樂同學默哀。（羅君豪攝）

涂謹申表示，自周同學出事一刻，社會十分關心該案真相，目前案件自動進入死因裁判官調查程序，警方須就該案的過程、有關報告和監督進度，悉數向死因裁判官交代。涂指出，根據死因裁判條例，死因裁判官自始須監督該案全部調查內容，但由於現時社會對警察單方面的調查沒有信心，希望該案的死因裁判官可運用法例的額外保障權力調查。

涂謹申憶述，於1996年立法局討論改革死因裁判條例時，條例草案委員會成員已提出修訂，要求法例賦予死因裁判官權力施加額外措施，保障死因調查的公正性，令社會信服。當時討論該法例時，無論是不同黨派的法案委員和官員，均同意若警隊出現問題時，可邀請或聘請海外警隊接手調查死因案件。故此，他希望處理周同學案件的死因裁判官運用有關權力，確保調查公正性。

涂謹申希望該案的死因裁判官，運用法例的額外保障權力調查案件。（資料圖片／梁鵬威攝）

此外，教協亦促請政府嚴肅調查事件，包括當日警方有否採取過度的追捕方式和阻撓救援，同時呼籲召開死因研訊，還原事件真相。教協指出，過去數月的衝突和傷亡情況本可避免，政府一直不肯正視社會衝突的根源，縱容警方濫權濫暴，導致令人悲痛的事件發生，要求政府立即處理警方濫權及濫暴問題，包括成立獨立調查委員會，讓警民衝突得以停止。

公民黨郭家麒認為，不應簡單地只由重案組調查案件，根據《死因裁判官條例》，周梓樂因意外、暴力或在可疑情況下死亡，屬於列入需要呈報個案。他指出，法律要求死因裁決官需要就這類致死原因個案下決定，包括需否動用5人的裁判陪審團展開死因聆訊。

他又認為，法例亦規定死者親屬、醫生等相關人士，或者律政司司長可提出死因聆訊的要求。

他表示，周梓樂為何墮樓、警方有否阻礙救援等仍然未明，若周梓樂死得不明不白，只會引來更大猜疑，希望當局展開死因聆訊。