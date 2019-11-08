【逃犯條例】田北俊：商界重點不在林鄭任期　促設法振興經濟

英國《金融時報》早前報道稱，中央正考慮明年3月撤換特首林鄭月娥，惟國家主席習近平日前會見林鄭時強調，中央高度信任、亦充分肯定她和政府團隊的工作。自由黨榮譽主席田北俊出席港台節目《議事論事》時表示，商界重點不在於她是否能完成任期，而是現時經濟差的情況下，林鄭有何方法振興經濟。田北俊又指，若如報道所說林鄭明年三月被撤換，商戶要「捱多四個月」，如此下去，相信不少小店會結業，強調撤換與否政府都應提出辦法和措施解決問題。 對於中央現時重點是止暴制亂，田北俊表示，「我會覺得林鄭同佢政府可能想做啲野嘅，但我同你都答唔到係咪中央唔畀做或者講都唔講得。」他認為市民要求的五大訴求中，除撤回條例外，餘下四大訴求中的「成立獨立調查委員會」及「實行雙普選」有大部分「和理非」支持，若政府肯答應上述兩個訴求的話，相信「勇武派」發動暴動或騷亂的效用必定會減少。

國家主席習近平（右）日前會見林鄭（左）時表示，中央高度信任、亦充分肯定她和政府團隊的工作。（新華社）

田北俊指，若政府沒能力處理問題，又不願撤換官員，「暴亂點會一廂情願，自自然然地消失」。他強調政府沒有提及事件平息後會成立獨立調查委員會，僅稱平息後才商討，變成了「雞和雞蛋的矛盾」，「要有任何一方行先一步」。

被問到如何可解決？田北俊認為「中央要畀多少籌碼林鄭去做啲野」，「老實講，我唔覺得佢做得好，暴亂日日發生緊，日日係到打爛野。」

田北俊稱，現時就《基本法》第23條立法是應該做、亦需要做，惟他認為2003年草擬的最後版本殺傷力已減低，擔心若重推是否可沿用03年的版本。（資料圖片/盧翊銘攝）

人大常委會法工委主任兼基本法委主任沈春耀早前在記者會表示，港澳問題是重要的討論部分，並向港澳提出五點要求，包括要建立健全的特別行政區，維護國家安全的法律制度和執行機制，外界揣測是否要為《基本法》第23條立法。

田北俊認為，現時就《基本法》第23條立法是應該做、亦需要做，惟他認為2003年草擬的最後版本殺傷力已減低，擔心若重推是否可沿用03年的版本。田北俊又稱，03年的版本現時已有不少法例可涵蓋，若沿用當時的版本，對香港的實際情況一點殺傷力都沒有。