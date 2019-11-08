【區議會選舉】丁仕元稱李健行背境可疑　指其父與貪污區議員友好

區議會選舉將於本月24日舉行，沙田錦英選區獨立候選人李健行及現任區議員丁仕元參與香港電台舉辦的選舉論壇。 自稱是民主派的李健行否認自己出選是「鎅票」，他承認自己參選會令民建聯「有少少得益」，但堅持參選是因不滿丁仕元地區工作，「因為我在任何街站都見唔到丁生」。李指身為前民主黨的丁仕元組織退黨，是打着民主派的旗號分裂民主派。 其後丁仕元指出李健行的父親是前沙田區議員李浩輝，又指李浩輝與曾貪污的前錦英區議員黃國雄關係密切，二人曾互相用公帑租用對方物業作辦事處。李承認認識黃國雄，但未有正面回答黃與父親的關係。

報稱政治聯繫是獨立的李健行表示自己是民主派候選人，他在自由辯論環節主動向丁仕元「發炮」，質疑丁仕元在9月中出席行政長官林鄭月娥舉行的區議會對話會，「在大部份泛民成員杯葛對話會時，沙田區政反其道而行，只不過為標榜自己民主派的立場、突出自己。」

丁仕元指，當日是6月以來第一次有機會和林鄭當面對話，「可以兜口兜面省佢一鑊，點解唔把握機會？」又指沙田區政是第一個當面斥責林鄭的社區團體。李健行表示，林鄭月娥在對話會後不久宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，問丁是否認為在對話會上罵林鄭有用。丁仕元反問，「100萬、200萬人遊行，咁多勇武市民出來對抗，她是否仍一樣立法。」並指對方把訂《禁蒙面法》的帽子扣在自己頭上，「你都扣得幾大喎。」

李健行否認「鎅票」承認令民建聯得益

主持人問李健行如何看待被指是「鎅票」，李回應「我諗住贏，我唔係諗住鎅票」，又說自己曾深思過這個問題，承認自己參選會令民建聯「有少少得益」，但最後仍決意參選，「因為我在任何街站都見唔到丁生」。丁仕元指自己每周三及周五都會擺街站，街坊也可以透過facebook專頁及電話找到他。

丁仕元其後指，李健行的父親是前沙田區議員李浩輝，在論壇中直指李浩輝與在2006年因受賄被判入獄的前沙田錦英苑區議員黃國雄「老友鬼鬼」，「他們當年互相用公帑租用對方物業作辦事處，實行舔到盡！!你認唔認同？」

指丁仕元退出民主黨是分裂民主派

李健行沒有正面反駁，籲丁拿出證據。丁仕元取出舊日新聞剪報，「新聞講過晒」又質問李健行是否認識黃國雄，李承認認識黃國雄，丁仕元又問「係咪你爸爸嘅朋友。」

李健行沒有正面回答問題，稱「你講埋先。」他其後提及5月時的民主黨「前線系」退黨潮，指身為前民主黨的丁仕元組織退黨，是打着民主派的旗號分裂民主派，丁表示自己組織退黨是一回事，但從沒有攻擊民主派。

錦英選區其餘兩名候選人2號蔡惠誠和3號羅兆沖缺席論壇。