【區議會選舉】朱凱廸入閘！　為何村代表選舉被DQ　今次可參選？

區議會選舉下月舉行，遭選舉主任兩次查詢政治立場的朱凱廸，今日（22日）終於獲確認參選資格。 由於朱凱廸曾在上年底參選鄉郊村代表選舉時被DQ，外界原本預料他同樣無緣入閘區議會選舉，故今次成功入閘，頗令人意外。

朱凱廸元朗團隊五名成員的區議會候選人提名已獲確認，唯獨他本人未確認「入閘」。(朱凱廸元朗團隊fb)

區議會選舉提名期早上周結束，多名事前收到選舉主任致函要求解政治理念的參選人都陸續收到確定參選資格的信件。不過，在鄉郊代表選舉中被裁定提名無效的朱凱迪，一直未被確認「入閘」，昨日(21日)更收到選舉主任第二輪提問，要求回應是否已正式放棄主張「香港獨立」的立場。而他今早出席電台節目時，就稱會簡短回覆一句「是」。

朱凱廸FB公布，獲選舉主任確認參選資格。

為何去年底參選鄉郊村代表遭落閘，被褫奪資格，而今次參選區議會選舉可獲「放生」？政界人士指，村代表選舉距今八個月，在這八個月間，香港政局出現翻天覆地變化，一場反修例風波令社會動盪不已。所以，港府傾向政治氣氛寛鬆，將DQ紅線降至最低，「除了黃之鋒這類政治色彩明顯的政治人物，其他人都可獲放生，以營造寛鬆政治氛圍，以免一步刺激人上街，衝擊建制派的選情。」

朱凱廸晚上7時10分左右，在FB公布已接獲選舉主任通知，提名有效！

此外，以個人名義參選的香港眾志秘書長黃之鋒同樣未確認參選資格，他稱已報名參選18日，選舉主任仍未確認他是否「入閘」，更向他先後提兩輪問題，指選舉主任的刁難令選舉不公平現象產生。