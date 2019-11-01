【屯門異味】朱凱廸再接幼童受傷個案　全身現不明紅疹

屯門本周一（28日）受不明氣體侵襲，造成至少11人不適往醫院求醫，有人質疑警方大興行動基地氣體洩漏所致，雖然警方當日已否認曾於屯門使用催淚氣體或試用任何不明氣體，但當晚及周三晚不少市民於行動基地外抗議，最終演變成示威衝突。 朱凱廸繼早前接獲三宗幼童疑吸入不明氣體後，分別出現咳嗽、嘔吐及身體多處出紅疹等情況，之後再接家長報告於周一不明氣體侵襲，及周三屯門一帶衝突警方施胡椒球彈後，有幼童疑受害的個案，據朱引述家長指，急症室醫生稱兒子出現吸入催淚煙後遺症。

屯門周三衝突，警方曾發射多發胡椒球彈。（資料圖片）

朱凱廸指個案夫婦（C先生及C太太）住於屯門西鐵站附近，一子一女就讀幼稚園，C先生指於10月28日星期一下午，屯門地區出現不明「毒氣」，子女如常上學，放學後沒有再外出。至晚上兒子喉嚨開始感不適，情況延續到其後兩日，至周三兒子情況惡化，出現發燒及間歇性吐出泡沫，以及全身現不明紅疹。C先生指星期三晚11時後，單位外傳來刺鼻氣味，兒子聞到後不適，凌晨起身嘔吐。

C先生於周四帶兒子到急症室求診，醫生指他出現吸入催淚煙後遺症，又指子女有機會發生急性氣管收縮，引致呼吸困難，需即時送院治療，而其他可能發生後遺症，如對腦部神經及呼吸系統的影響，可能會慢慢出現。而女兒亦有出現全身紅疹及流鼻血等症狀。周三當晚，警方曾於驅散行動中，向海麗花園購物商場平台開多發胡椒球彈。

譴責警方胡亂使用催淚煙

C先生指，早前警察亦曾於其住所樓下向無人街道施放催淚彈，他曾致電屯門警署表達不滿，指催淚彈會影響兒童健康但不被理會。C太太譴責政府任由警隊不依使用守則，胡亂使用催淚煙。朱凱廸指會協助事主夫婦跟進事件。