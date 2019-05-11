【逃犯條例﹒多圖】法案委員會雙胞胎　泛民建制爆衝突　會議暫停

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建制派今（12日）早分別在8時半和9時在會議室1召開會議，再度正面交鋒。泛民率先開會，惟未有官員出席，泛民議員需要使用自己預備的咪開會，故通過動議，譴責官員不出席會議。 建制派於大約9時一同到達立法會2樓，其間有泛民議員阻止建制派議員進入會議室，有泛民建制議員倒地，建制派議員及立法會保安護送經民聯石禮謙入會議廳主持會議，嘗試以咪發言，但旋即被泛民議員包圍。建制派議員逗留5分鐘後便離開會議室1，及後又折返，建制派築成人鏈保護石禮謙發言，指現時開始提名正副主席，但未能完成程序。 建制派議員於9時15分再次離開會議廳，石禮謙指示會議暫停，進入休息室休息。

以下為泛民建制正面交鋒圖片：

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臨近早上8時半，民主派的開會時間，民主派議員已經在會議室1就坐，準備開會。不包括主席及副主席在內，會議室內有21名議員，包括醫學界陳沛然。會議室未有開啟音響、投影等設備，秘書處、法律顧問以及政府官員都未有出席。

民主派的會議甫開始，議會陣線毛孟靜、熱血公民鄭松泰、公民黨郭家麒均批評秘書處及政府官員未有出席上星期及是次會議。胡志偉動議，譴責特區政府無視經過正常程序，亦獲前任立法局主席黃宏發指出是合法合憲，不派任何官員出席合法會議，顯示法案並沒有緊迫性及重要性，譴責政府誤導公眾，動議獲通過。

工聯會陸頌雄等一行建制派議員剛出了電梯門口，在保安的保護下，被一群記者所包圍，議會陣線朱凱廸拿著大聲公。建制派議員走近會議室1，期間多次發生碰撞，朱凱廸、陸頌雄、毛孟靜在期間跌倒。朱凱廸嘗試拉扯石禮謙，被自由黨鍾國斌及建制派謝偉俊阻止及拉走。朱凱迪站在台上，向著座位上的石禮謙呼喊，石禮謙聲稱不舒服。及後議會陣線陳志全亦嘗試搶咪被阻。

建制派議員座位上則放紙張，未知是否用作投票選舉主席之用。

新民主同盟范國威事後倒地，救護員到場以擔架送往瑪麗醫院，被戴上氧氣罩，暫未知傷勢。

建制派議員離開會議室之後，在保安保護下走到會議室旁的休息室。民主派區諾軒和朱凱廸，以及陸頌雄在門口爭罵，雙方爭執傳閱內會文件是否恰當。