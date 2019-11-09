【區議會選舉】李慧琼稱無向政府要求延遲選舉　籲各方冷靜

區議會選舉前夕，警方涉嫌觸犯《立法會(權力及特權)條例》，拘捕或預約拘捕7名民主派立法會議員。民建聯主席李慧琼表示，不同意在此時拘捕議員是旨在取消區議會選舉的說法，又指自己從來沒有向特首或政府部門，要求延遲區議會選舉，重申民建聯一直希望如期打好這場選戰。

涉及的議員包括議會陣線朱凱廸、區諾軒、民主黨林卓廷、公民黨郭家麒、人民力量陳志全、新民主同盟范國威及街工梁耀忠。他們涉於今年5月11日，在《逃犯條例》修訂草案法案委員會會議上，涉嫌觸犯《立法會(權力及特權)條例》。

李慧琼強調，民建聯在公布參選名單之後，已做好區議會選舉的準備工作。（李偉欣攝）

強調任何人都可能面對執法部門行動

李慧琼表示，任何人不論任何身份都要面對警察的執法部門的行動，包括被捕，立法會議員亦不會有例外。她稱，自己當日參與會議時，亦受到不同程度的滋擾甚至是阻撓，未能進入會議室正常開會。個別議員是否有違例，或是觸犯了甚麼罪，應要由警方說明。

被問到民主派議員稱當日是阻止一個不合規的會議進行，李慧琼重申，若果有人觸犯法例，不論是甚麼身份或理由，都應該由警察調查；如有足夠證據，警察不能因為該人的背景、身份或政治立場而有任何區議，執法人員如認為有議員觸犯了權力及特權條例，他們有責任作出拘捕和跟進。

強調民建聯有準備 打好區議會選戰

李慧琼不認同警察在此時拘捕民主派立法會議員，是旨在找藉口取消區議會選舉的說法。她表示，民建聯自公布區選名單後，就盡量落區宣傳爭取選民認同和支持，準備打好區議會選戰。然而，過去出現大量不公平不公正的個案，故該黨多番要求選管會、政制局和特首，確保選舉能安全和公正地舉行。她說，自己沒有向特首和任何政府部門要求選舉延期，重申民建聯一直都預備11月24日打好選戰。

5月11日逃犯條例法案委員會「雙胞胎」事件，議會內外情況↓

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李慧琼又說，暴亂時間持續多個月，現時難以評估局勢對民建聯的影響，她呼籲各界人士冷靜，不要衝動和以暴易暴，否則只會令局勢惡化下去，無助解決困局。

李慧琼在土瓜灣北選區尋求連任，同區候選人包括「空降」參選的前立法會議員梁國雄。朱凱廸是區議會元朗八鄉南選區的候選人，同區候選人分別是黎永添及徐卓然。林卓廷是區議會北區石湖墟選區的候選人，同區候選人有新民黨孔永業及報稱無黨派候選人梁金成。梁耀忠參選葵芳選區，參選人包括民建聯林映惠及報稱獨立的曾子麟。范國威參選運亨選區，對手包括戴卓然、楊聰及劉志成。