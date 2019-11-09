【逃犯條例】預約拘捕　郭家麒、范國威及梁耀忠抵警總報到

7名民主派立法會議員昨天（8日）被警方拘捕或預約拘捕，涉嫌在5月11日審議修訂《逃犯條例》的法案委員會會議上，妨礙議員開會，觸犯立法會《權力及特權條例》第19條。 其中3名被警方預約拘捕的立法會議員郭家麒、范國威及梁耀忠，今日傍晚於灣仔警察總部門外一同見記者。

公民郭家麒表示，民主派和所有香港人一樣，面對政府修訂的《逃犯條例》惡法不屈不撓抗爭，而惡法導致香港付出前所未有的代價。他說，當林鄭上北京探討如何解決亂局時，竟然同時秋後算帳。

他指，5月以來，3,000多名市民被捕，有人只是在街上說一句公道話，質問警員，就被捕，有人被捕後被毆打到骨折，有人被警方槍擊盲眼，甚至有人付出生命。

他表明，民主派不會退縮，會和所有香港人站在一起，向林鄭和北京政府說，旁門左道的拘捕，不會嚇怕他們。

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梁耀忠認為 政府推遲區選機會相當高

梁耀忠就指，如今事態可見政府推遲11月24日區選可能性很高，因當日不止是選舉區議員，更是一場變相公投，讓市民表達對政府和建制派的不滿。他認為，推遲或取消選舉達不到政府和建制派希望達到的效果。

他又批評今日的預約拘捕行動可恥，要求建制派反省自己，「200萬人上街，民意清晰，已經告訴你們，你們支持的送中條例受到市民大眾唾棄」。他表示，建制派一意孤行不斷盲目支持特區政府，最終需承受嚴重後果，他促請建制派明辨是非，懸崖勒馬。

5月11日立法會就修訂《逃犯條例》會議鬧出「雙胞胎」，當日議會內外情況↓

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范國威：當日被何俊賢、周浩鼎襲擊 警仍未調查

范國威則表示，5.11議會抗爭是盡所能阻止惡法通過，阻止不合議事規則、由石禮謙主持的「惡法委員會」，今天政府竟利用保護議員的條例檢控議員，「簡直荒天下之大謬」。

他又指，當日他被何俊賢、周浩鼎襲擊從高處推落地，他報警，惟至今未有調查。他警告建制派，不應藉機推遲區議會選舉。

同樣被預約拘捕的民主黨林卓廷則拒絕報到，他透過黨友黃碧雲傳口訊，指出警方的檢控和拘捕不合理，表示如警方堅持要拘捕他，可直接去立法會找他。