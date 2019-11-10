【逃犯條例】林卓廷通宵留守立法會　拒警要求離開大樓作拘捕

7名民主派立法會議員被指在5月11日由經民聯石禮謙主持的《逃犯條例》修訂草案委員會上，違反《立法會(權力及特權)條例》第19（a），其中民主黨林卓廷被警方預約拘捕，惟因拘捕安排未能達成共識，至今林卓廷仍未被捕。 林卓廷昨天（9日）公開表示，留守立法會靜待警員拘捕，並留在立法會過夜，但警員未有到立會採取拘捕行動，反在今天早上到沙田住所搜捕。林卓廷說，今天會繼續留在立法會等待警方到場拘捕，又與網民打賭拘捕時間，猜中時間的三名網民，林將請他們吃飯。

林卓廷昨晚在立法會辦公室過夜，待警方拘捕。（林卓廷facebook）

林卓廷昨天公開表示，將會留守立法會過夜，等待警方到場拘捕，不過警方昨晚未有到立法會拘捕林卓廷，惟在今天早上7時20分，有警員再到林位於沙田住所搜捕不果，再致電要求林離開立法會大樓作出拘捕，遭林拒絕。



林卓廷說，今天繼續留在立法會等待警方到場拘捕，「等足你（警方）一日一夜，快啲拉我」，又指警方只要通知立法會主席梁君彥，便可進入立法會拘捕。但他指，明天有很多事務委員會會議舉行，他很可能到會議列席，屆時警方不能拘捕他。林又與網民打賭拘捕時間，猜中時間的三名網民，林將請他們吃飯。

陳志全、梁耀忠等7名民主派議員，今年5月在一次《逃犯條例》修訂草案委員會會議上妨礙議員開會，涉嫌觸犯《立法會權力及特權條例》，分別被警方直接拘捕或預約拘捕。林卓廷批評，林鄭政府不緩解因《逃犯條例》引起的政治浩劫，利用警隊秋後算帳，濫捕、濫告指出問題的民主派議員，「民主派告7個，仲多過721案6名被告」，批評做法荒謬。

林卓廷參選北區石湖墟選區，同區對手包括新民黨孔永業，以及報稱無黨派的梁金成。