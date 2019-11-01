【7.21】何君堯控三泛民議員誹謗　林卓廷：你咁樣做係唔會令我驚

「7.21」元朗西鐵站發生無差別襲擊巿民事件，立法會議員何君堯當晚被拍到與白衣人握手，惹來爭議。何君堯昨日（10月31日）入稟高等法院，控告公民黨郭榮鏗、民主黨林卓廷和議會陣線毛孟靜誹謗，指三人於8月12日立法會保安事務委員會的職務探訪期間在鏡頭前高呼「何君堯，黑社會」，指三議員的言論已構成誹謗。 三名議員表示仍未收到有關律師信和狀書。林卓廷直言：「你咁樣做係唔會令我驚」，又指作為立法會議員，替巿民質問何君堯是責無旁貸。

郭榮鏗（右）表示，何君堯至今仍未解釋在「7.21」事件上是否與黑社會勾結，又指職務訪問當天是議員首次有機會質問何君堯，強調替巿民質問何君堯，是責無旁貸和問心無愧，「若案件真的要在法院提訊，何君堯也要解釋為何與白衣人握手」。（吳倬安攝）

何君堯上周在立法會提出譴責林卓廷的動議，指控林卓廷在7月21日「參與由一批『暴徒』組織和舉行名為『光復西環』活動」，又指控他當晚帶領多名穿著黑衣和喬裝成普通市民的人士乘搭西鐵前往元朗站「進行挑釁行動」，林卓廷指何君堯對他作出嚴重誹謗，要求他上月31日前書面道歉、刪除有關片段等，否則將就誹謗言論進行民事索償。林卓廷表示，至今仍未收到何君堯道歉，已正式委托律師入稟控告何君堯誹謗，坦言沒有想到何君堯會先下手為強。

對於何君堯控告他誹謗，林卓廷直言：「你咁樣做係唔會令我驚」，又指作為立法會議員，替巿民質問何君堯是責無旁貸，並說：「有絕對信心，放馬過嚟。」

郭榮鏗表示，何君堯至今仍未解釋在「7.21」事件上是否與黑社會勾結，又指職務訪問當天是議員首次有機會質問何君堯，強調替巿民質問何君堯，是責無旁貸和問心無愧，強調：「我哋唔會怕」，又指若案件真的要在法院提訊，何君堯也要解釋為何與白衣人握手。

毛孟靜指出，當天的言論是fair comment（公允評論），又笑指何君堯需到法庭解釋自己並非黑社會。