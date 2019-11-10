【逃犯條例】警拒入立會拘捕改「預約檢控」　林卓廷明到法庭應訊

7名民主派立法會議員被指在5月11日於經民聯石禮謙主持的《逃犯條例》修訂草案委員會上，違反《立法會(權力及特權)條例》第19（a），其中民主黨林卓廷被警方預約拘捕，林自昨天起留守立法會等待警方拘捕，但警方拒絕有關安排。 林卓廷今天（10日）下午表示，有自稱港島區公眾活動調查隊警長致電予他，稱因立法會過於敏感，不會到立法會拘捕他，並著他明天下午2時半到東區裁判法院應訊，林形容此猶如變成「預約檢控」。

林卓廷表示有十多個網民估中警方不會到立會拘捕，將抽籤請三名網民吃「黃店」。（林卓廷facebook）

林卓廷：明天到庭出於尊重法庭

林卓廷昨天（9日）公開表示，將留守立法會過夜，待警方到場拘捕，但警方昨晚未有到立法會拘捕他；今天早上7時20分，有警員到林卓廷位於沙田住所搜捕不果，再致電要求林離開立法會大樓作出拘捕，但林拒絕。林卓廷在早上表示，今天繼續留在立法會等待警方到場拘捕，「等足你（警方）一日一夜，快啲拉我」。

林卓廷下午在網上直播表示，有自稱港島區公眾活動調查隊警長致電予他，向他說警方不會到立法會作拘捕行動，並通知林明天下午二時半到東區裁判法院應訊。他形容做法由「預約拘捕」變成「預約檢控」，又指難以單憑一個沒有來電顯示的電話，確認警員身份，「上庭都要畀文件我啦！」

林卓廷說，不認為自己會被定罪，指建制派議員屆時也要出庭作證，笑言在庭上慢慢與建制派「傾計」，他強調明天到庭是出於對法庭的尊重，又表明在法庭向警方就濫捕、濫告提出抗議。

林又與網民打賭拘捕時間，猜中時間的三名網民，林將請他們吃飯。林卓廷稱有十多個網民估中警方不會到立會拘捕，將抽籤請三名網民吃「黃店」。

林卓廷參選北區石湖墟選區，同區對手包括新民黨孔永業，以及報稱無黨派的梁金成。