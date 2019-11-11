【11.11三罷】西灣河開真槍　民權監察促警交代　市民電台稱憤怒

有市民今天（11日）發起「11.11」黎明行動「三罷」；早上七時許，西灣河突然傳出三下槍聲，有傷者滿胸鮮血被抬上救護車。現場消息和網上片段所見，交通警追捕市民期間，兩人被實彈槍擊中。

民權監察成員王浩然接受港台節目《千禧年代》訪問，指需要進一步詳細了解事件，但按網上片段初步判斷，示威者並無手持武器，指根據指引，警方在面臨生命威脅下、無其他選擇才可用實彈，認為警方需詳細交代事件，並獨立調查開槍事件

有市民致電節目《千禧年代》就事件發表意見，周小姐指網上片段非常清晰，對警員開槍做法「嬲到震」，認為警方無需要拔槍。胡先生則指警員過往「畀人（示威者）打得好緊要」，是次開槍做法正確。