【11.11三罷】西灣河開真槍　民權監察促警交代　市民電台稱憤怒

撰文：吳倬安
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有市民今天（11日）發起「11.11」黎明行動「三罷」；早上七時許，西灣河突然傳出三下槍聲，有傷者滿胸鮮血被抬上救護車。現場消息和網上片段所見，交通警追捕市民期間，兩人被實彈槍擊中。
民權監察成員王浩然接受港台節目《千禧年代》訪問，指需要進一步詳細了解事件，但按網上片段初步判斷，示威者並無手持武器，指根據指引，警方在面臨生命威脅下、無其他選擇才可用實彈，認為警方需詳細交代事件，並獨立調查開槍事件
有市民致電節目《千禧年代》就事件發表意見，周小姐指網上片段非常清晰，對警員開槍做法「嬲到震」，認為警方無需要拔槍。胡先生則指警員過往「畀人（示威者）打得好緊要」，是次開槍做法正確。
今早八時許，示威者於新都會廣場對出公路堵路，突然有數名交通警出現，一名交通警駕駛電單車向前，高速撞向示威者。（網上圖片）
王浩然表示，根據指引，警方在面臨生命威脅下、無其他選擇才可用實彈，認為警方需詳細交代事件，並獨立調查開槍事件，認為警員時有其他武器選擇，包括警棍或胡椒噴霧，應付無手持武器的示威者。
另於今早八時許，示威者於新都會廣場對出公路堵路，突然有數名交通警出現，一名交通警駕駛電單車向前，高速撞向示威者。王浩然指出警員做法不合規，形容做法危險，對駕車的警員和所有人也非常危險。
周小姐致電節目《千禧年代》就事件發表意見，指網上片段非常清晰，對警員開槍做法「嬲到震」，認為警方無需要拔槍，指示威者當時手無寸鐵，形容「警方開槍當揮警棍」，又稱：「即刻獨立調查，無可能再等，係咪開多幾槍死多幾個人先做？」
胡先生認為開槍做法正確，因警員過往「畀人（示威者）打得好緊要」，他批評示威者堵路影響社會安寧，「返工都返唔到，家庭又不和。」