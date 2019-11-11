【11.11】多間大學停課　科大：除學生及許可人員外不可入校

11月11日，為「和平紀念日」(Remembrance Day)，以紀念一戰、二戰期間，失去寶貴性命的軍人與平民，及後引伸至其他戰爭的犧牲者。而在今日(11月11日)，有香港市民發起「紀念日三罷」，即罷工、罷課及罷市，以對政府表達不滿；同時發起於今晨7時癱瘓各區交通。 中大、港大、教大、浸大、嶺大、城大、理大、科大、樹仁大學、公開大學、恒生大學、VTC均宣布今天（11月11日）停課。 科大則向學生及教職員發電郵，表示因上周五校園遭破壞，有科大人員反映擔心校園安全問題，宣布實施入校管制，除學生及許可人員不可進入校園範圍。 另外，理大表示會向警方了理今早，防暴警察進入校園狀況；校方表示，對事件表示極度關注，並對示威者搗亂校園，感到遺憾。

由於公共交通服務受到嚴重影響，香港中文大學 (中大) 宣布今天 (11月11日）的課堂將會取消。至於在中環美國銀行中心舉行的課堂，同學可向其所屬學系 / 學院查詢相關安排之詳情。

校方呼籲各部門員工小心謹慎，並留在安全的地方。如果有安全上的顧慮，可以不必前往辦公室。各學系及單位應彈性處理個別教職員因交通問題而遲到或缺席的事宜。

香港大學通知學校職員及學生指，由於交通受到嚴重影響，香港大學宣布今天（11月11日）所有課堂取消。因爲交通受阻而未能返抵校園的同事及同學無需回校，應以安全為首要考慮；而已在校園的同事及同學請留在安全的地方，直至有適當的交通安排。

港大將彈性處理所有活動，部門主管可根據情況決定是否取消已安排的其他活動；港大會繼續監察和評估情況，並會因應情況，透過大學FaceBook頁面、HKU App、HKUPortal或以電郵方式發佈最新消息。

另外，樹仁大學亦指，由於今早各區出現多宗突發事故，交通嚴重受阻，宣布今日全日停課；校方又指，近日社會氣氛緊張，呼籲同學，保持理性克制，注意自身安全，切勿參與違法活動，遠離暴力現場。

香港教育大學亦指，有鑑於突發情怳可能影響教職員和學生往返校園，今天（11月11日 ）所有課堂及考試將取消。校方呼籲師生注意安全。

公開大學亦指，由於公共交通服務受影響，宣布今天（十一月十一日，星期一）所有課堂取消。如學生及教職員正在前往校園，請保持謹慎並注意安全；如已到達校園，請留在安全的地方。大學提醒所有學生和教職員注意安全，請繼續留意最新的交通消息。

嶺南大學表示，鑒於交通情況混亂和西鐵元朗至屯門路段停止服務，決定取消今日餘下所有課堂， 大學亦已發信提醒同學和同事，必須時刻以個人安全為上，遠離危險地方和違法活動。

恒生大學宣布今天(11月11日)的課堂將會取消；校方呼籲同學及教職員留在安全的地方。如個別教職員因交通問題未能回校, 主管會酌情處理。

理大：會向警方了解防暴警察入校園狀況

理大指，今日清晨7時多，有人疑因在红隧堵路，防暴警阻截而追上香港理工大學校園，理大指，防暴警察目前已撤離理大校園，校方會向有關方面了解情況。

校方對事件表示極度關注，並對示威者搗亂校園，感到遺憾。

因應公共交通服務受阻，職業訓練局（VTC）所有院校今日（2019年11月11日）所有課堂／考試取消。若員工或同學因交通狀況及安全考量未能回校或辦公大樓，請留在家中。如已到達校園／辦公大樓，請留在安全地方及留意最新交通消息。