四中全會提維護國安　劉兆佳：中央有強烈緊迫感　或主動出手

中共十九屆四中全會日前閉幕，會議公報提出要堅持和完善「一國兩制」的制度體系，要建立健全特區「維護國家安全的法律制度和執行機制」，港澳辦主任張曉明撰文解讀，直指因香港尚未完成23條立法，令「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，從四中全會報告和張曉明的解讀看出，中央對維護國家安全有強烈緊迫感和憂患感，中央不可能就23條立法無限期等待，認為中央有很多空間「出手」，例如根據《憲法》和《基本法》將國安法引入香港。至於中央會否在短期內「出手」，他僅稱「拭目而待」。

張曉明指香港尚未完成基本法第23條立法，也未設立相應執行機構，是近幾年來「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一。（資料圖片／盧翊銘攝）

劉兆佳指出，香港政府目前無政治能量就23條立法，「止暴制亂」也需要一段時間，他認為香港沒有23條，令抵觸《基本法》的行為無法得到有效處理。他又指，在維護國家安全上，香港可自行就23條立法，但中央亦有責任和權力維護國家安全，包括根據《憲法》和《基本法》將國安法引入香港，認為中央有很多空間「出手」。

至於張曉明的言論是否向香港發出的最後通牒，劉兆佳稱「好難話係最後通牒」，認為中央也想香港做好維護國家安全的工作，故不能不提出有關言論。

指社會對獨立調查委員會成員組成無共識

監警會早前邀請5名國際專家，協助審視警方行動，其中一名成員Clifford Stott日前在Twitter發布專家小組聲明，稱監警會缺乏獨立調查能力。劉兆佳認為，動亂時間長、人數多，亦包括外部勢力，即使是獨立調查，也難令各方信服，未必能達致和解的效果。他又指，社會就獨立調查委員會的成員人選根本無共識，認為各方應透過商議尋找出路，又擔心成立獨立調查委員會，或成為新一輪政治鬥爭平台。