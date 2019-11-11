【11.11罷工】民主黨斥警移動槍傷示威者　兩名區選參選人被捕

有市民今天（11日）發起「11.11」黎明行動「三罷」，早上七時許，西灣河突然傳出三下槍聲，有傷者滿胸鮮血被抬上救護車。現場消息和網上片段所見，交通警追捕市民期間，至少一名黑衣人被實彈槍擊中。 民主黨發聲明，對於警方今早在鬧市開多槍，及以電單車撞向人群等舉動，感到非常憤怒並予以強烈譴責。民主黨指，示威者受槍傷倒地後，警員仍粗暴移動傷者，或加劇其傷勢，行為令人髮指。 消息指，參選區議會選舉觀塘中心選區的民主黨梁翊婷，以及翠屏選區候選人洪駿軒今天早上在觀塘APM被捕，民主黨主席胡志偉及律師正跟進事件。

民主黨批評，警方使用過份武力，激化更多衝突。（資料圖片/余俊亮攝）

香港各區發生警民衝突，西灣河有警察向示威者開了三槍，葵芳有交通警以電單車撞向示威群眾，警員在各校園內與學生對峙。

民主黨今早（11日) 發聲明，指對警察今早在鬧市開多槍及以電單車撞向人群等舉動非常憤怒，並予以強烈譴責。民主黨批評，警員在示威者受槍傷倒地後，仍粗暴移動傷者，可能加劇其傷勢，行為令人髮指，又指交通警在葵芳以電單車撞向示威者，做法不但違反警察通例，更容易造成人命傷亡，有關警員涉嫌干犯危險駕駛及傷人罪名。

民主黨批評，警方使用過份武力激化更多衝突，「止暴制亂的後果是愈止愈亂，令社會形勢更為嚴峻」，該黨嚴正要求警方立即停止濫權、濫暴行為，停止傷害市民，激化社會矛盾，並重申政府必須接納五大訴求，避免局勢升溫，包括嚴正要求政府成立獨立調查委員會，嚴肅追究警方責任，以及重組警隊。

據了解，觀塘中心選區候選人、民主黨梁翊婷和翠屏選區候選人洪駿軒，今日早上在觀塘APM被捕，黨主席胡志偉及律師正跟進事件。觀塘中心選區候選人包括陳華裕；翠屏選區候選人還有鄭強峰。