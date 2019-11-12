【區議會選舉】曾俊華等過百人登聯署廣告　促政府保區選順利舉行

125名來自不同界別人士今日發表聯署，要求政府確保11月24日的區議會選舉順利舉行，不可因別有用心人士干擾而取消，否則將對社會帶來更大不穩定。聯署者包括前財政司司長曾俊華、前保安局局長黎慶寧、曾提名林鄭月娥參選的蘭桂坊之父盛智文等。

聯署者包括前財政司司長曾俊華、前保安局局長黎慶寧、曾提名林鄭月娥參選的蘭桂坊之父盛智文等。(曾俊華在Facebook)

聯署以「保區選、一票顯民心」為題，指一場公平、公正及和平的選舉是應有的公民權利，也是以和平理性解決社會爭議的有效方法，呼籲市民在目前嚴峻的環境下踴躍參與投票，讓執政者了解他們的想法，「投票率越高，意義就越大」。

聯署指，政府需盡最大努力，確保區議會選舉順利進行，不可因別有用心人士干擾而取消，否則將對社會帶來更大不穩定。

曾俊華在Facebook表示「痛斥暴力」，指政府有必要帶頭讓暴力降溫，不應推遲區選。(曾俊華在Facebook)

聯署來自不同界別，包括多名前高官如曾俊華、前運輸及房屋局局長張炳良、前公務員事務局局長王永平；學者有前中大校長沈祖堯、港大法律學者陳文敏及張達明、中大學者蘇鑰機、蔡子強等。商界包括有蘭桂坊之父盛智文、香港總商會行政總裁袁莎妮、港視主席王維基。

曾俊華在Facebook表示「痛斥暴力」，指政府有必要帶頭讓暴力降溫，不應推遲區選，因拖延選舉只會進一步延長和提升暴力，造成更多不必要的傷亡，要求「立即停止暴力」，並hashtag「1124我要投票」。其前政治助理羅永聰留言指，押後或取得選舉只會「打得更甘」，絕對無補於事。