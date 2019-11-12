【區議會選舉】不會為推遲區選定死線　林鄭：決定相當困難

區議會選舉本月24日投票，選戰進入最後衝刺階段。但市面上因連月來警方被指濫權濫暴所引發的警民衝突卻久未平息；而泛民建制雙方亦先後有候選人遇襲。政府考慮推遲區選的傳言一度甚囂塵上。 特首林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前被問及是否會為推遲區選的決定定下死線，她就形容，今年有「特殊情況」，令選舉並非「安全有序」。惟她稱，不會為推遲區選的決定定下死線；又指該決定相當困難，會考慮選管會的危機管理委員會意見後再做決定。

林鄭指，推遲區選的決定困難，難以為該決定定下死線，會考慮選管會意見後作決定。（歐嘉樂攝）

今日有逾百名高官名人聯署促請政府確保11月24日的區議會選舉順利舉行，呼籲「不可因別有用心人士干擾而取消，否則將對社會帶來更大不穩定」。

林鄭早上被問到區議會選舉推遲與否，政府是否有下決定的死線時，她就稱，區選是嚴肅問題，又稱「區議會選舉相當重要，是我們政治體制重要一環，涉及400多萬選民」，她承諾會盡努力讓區選「公平公正，安全有序」進行。她又指，過去市民均會有序投票及讓候選人有序進行競選工程，惟今年有特殊情況。

此前泛民和建制派都有候選人遇襲，泛民更有候選人嚴重受傷及被咬去部分耳朵。林鄭則特別提及建制派候選人受到襲擊，及建制派提出選舉是否公平的疑問。

她稱，400萬人的選舉權需要維護，但也要滿足安全有序的需求，強調不會為推遲區選的決定定下死線，她形容，該決定相當困難，港府會考慮選管會危機管理委員會的意見。