【區議會選舉】公投牌成泛民「殺手鐧」？　成名：須符三大條件

區議會選舉即將到來，而社會的撕裂對立更趨嚴重，交纏成一股緊張而微妙的氛圍。曾在前財政司司長曾俊華競選團隊擔任「軍師」羅永聰日前受訪時，建議社會可用「公投」心態看待今次選舉，視之為一場「總表態」。 《香港01》訪問兩位政治學者，評估泛民打「公投牌」的可行性。其中科技大學社會科學部副教授成名指，建議值得考慮，但認為如公投要做得最有說服力，須符合三大條件：包括由民主派政黨聯席發起、設定清晰公投議題、有大學民調支持。他認為，一場成功的「公投」可作為一個溫度計，提供一個更準確的指標向政府施壓。 中文大學政治與行政學系副教授馬嶽則對「公投」持保留，認為目前的民意已經相當清晰，而過去數個月政府亦拒絕正視政治訴求，即使通過變相的「公投」表態，能否帶來實際效果，仍屬存疑。

羅永聰較早前受訪時指，是次區選可被視為一場「公投」。（資料圖片）

成名：如達公投效果 可作有效「溫度計」所謂「公投」牌，即將今次區選設定為一場對某特定議題的表態，例如是否支持成立獨立調查委員會、支持五大訴求，甚至對現屆政府的一次立場展示，變相模糊化各候選人的獨特性，而突出泛民與建制的二元對決形勢。

成名指出，建議可以考慮。他認為，如果是次區選成功做到公投效果，不單可在下屆特首選委會中多取117席，亦可以對政府施加更大壓力：「（選舉結果）可以加多一個溫度計，向政府明確表示公眾唔收貨，必須切實回應民意。」而無論如何，當民主派可以在區議會取得更多議席，至少區議會也無法再做政府的「啦啦隊」，泛民的地區樁腳也會更強，對明年立法會選舉更有利。

成名建議，如果要讓公投做得更有說服力，需達到3個條件：

1. 組成一個較具代表性的非建制團體，例如由泛民主派發起，組織一個公投聯席會議；

2. 公投議題要夠清晰，例如是否堅持五大訴求，或是否支持成立獨立調查委員會，甚至對現屆政府的立場表態；

3. 掌握了清晰的議題後，委託具公信力的民調機構，例如大學民意研究所，作一個公投民調，問兩個範疇問題：一，是否同意今次選舉作為一次變相公投；二，是否同意以有關議題作公投單一議題。當得到六、七成同意，就可以考慮啟動。

不過成名提醒，現時距離選舉只有一個多星期，一切來得很急，做之前要考慮清楚有沒有足夠時間醞釀。

成名（左）及馬嶽（右）分別剖析「公投牌」的建議。（資料圖片）

馬嶽：「公投」成敗難有客觀標準 政府拒回應民意也無用

馬嶽則以較審慎的角度看待「公投」的建議。他表示據觀察所得，現時已有部分民主派區選候選人嘗試將政治議題，捆綁在選舉之上。不過因為今年的政治氣氛本身已趨於對立和壁壘分明，比2003年更甚，到底再將政治訴求捆綁在選舉之上，還有沒有實質作用，他抱疑態度。

他又指，反修例抗爭爆發5個月以來，不論是民調還是街頭抗爭，顯示出的民意已相當清晰，例如對警方執法手段的不滿、政制的不民主等。「但政府到今日都refuse to acknowledge（拒絕承認）呢啲問題，唔肯面對，就算通過區選表達咗意見，係咪真係幫助到扭轉局面呢？」

馬嶽同時指，一場「變相公投」的成功與失敗，本身就難有客觀標準：「把尺喺邊？贏多幾多議席，先係足夠表達民意呢？到底嬴200席、220席、230席，有冇好大分別，會迫令政府聽從民意呢？」