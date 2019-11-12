【11.11】涂謹申批警騎電單車衝向人群　鄭承隆：應展開刑事調查

網民昨日（11日）號召「三罷」，在西灣河有示威者被警員開槍擊中，另有交通警騎電單車衝向人群。 民主黨立法會議員涂謹申出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，難以理解為何當時開槍的交通警覺得有危險，仍然在遠離示威者後突然拔槍轉身衝向人群，而非保持距離。至於警方指被槍擊的男子搶槍，他指警方說法存疑；又強調當時警員並無面對即時危險，無理由開槍。 監警會前成員鄭承隆則指出，如果警員使用的武力超出職權範圍，是需要負上刑責。

立法會保安事務委員會副主席涂謹申表示，就算警員發現有危險，亦應轉身觀察情況，但涉事警員轉身並拔槍，質疑警員若覺得生命有危險，理應不會持槍衝向示威者。對於警方指人群中有人持有鐵通，他指根據片段，即使有人持有鐵通亦與警員距離很遠，質疑「交通警是否適合單槍匹馬拔槍衝入人群」，形容涉事警員做法「十分魯莽」。他又質疑，如警方可隨意開槍，隨時擊中鬧市中的無辜市民。

前監警會成員鄭承隆表示，開槍警可能涉刑事。他指出，首先要判斷當時涉事者行為，是否並非其作為交通巡警的執行職務範圍，而警員拔槍指向示威者胸口而非作警告，則可能涉及使用武力超越職權範圍，可能需要負上刑責。

節目上又討論到昨日有警員駕駛電單車撞向示威者。鄭表示，完全見不到警方武力指引有警車衝撞一項，而當時情況也並非如警方解釋，「睇起嚟就唔係分隔緊人群」，示威者當時正在離開。

他指出，事件並非是按內部守則調查可處理的問題，因警員行為涉刑事罪案，警方應該展開刑事調查，當作獨立刑事案件處理。

涂謹申則形容，交通警電單車撞人可能造成「連環殺人」，而片段也可見警員有意識地做，「輕則魯莽駕駛，重則企圖謀殺」。