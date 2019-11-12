【逃犯條例】再有流言稱「暴徒換衫做記者」　有線澄清為接更員工

再有網上流言稱「做完暴徒換衫做記者」，雖然相關傳媒多次澄清，但流言仍然不絕。《有線新聞》再發出澄清聲明，表示最近相關流言的照片，所拍攝的人確是該台的員工。

照片網上流傳 有線：指控絕非事實

相關流言在社交媒體例如微博流傳，聲稱「見到有X新聞記者做完暴徒阻路就返公司車換衫做返記者，沿途幫暴徒收料护航」，帖文繁簡夾雜，附上一張有深色衫男子在有線採訪車後面站着的照片。

《有線新聞》表示：「本台留意到網上有人發放照片，誣指本台工作人員『做完暴徒換衫做記者』，《有線新聞》嚴正澄清，有關指控絕非事實。」

有線：司機接更準備工作 保留追究權利

該台續指出：「照片拍的，是本台新聞車司機徒步前往新聞車接更的情況。他當時身穿深藍色外套，接更後換上記者反光衣準備工作。對於毫無根據的抹黑行為，本台保留一切追究權利。」

9月7日有線亦澄清 拍到男子是now工程人員

事實上，網上不是第一次出現「暴徒扮記者」的流言，而《有線新聞》亦非第一次澄清。早於9月7日，該台直播拍到有男子在現場穿上反光衣，片段在網上流傳稱「暴徒扮記者」，《有線新聞》當日即澄清男子是《now新聞》工程人員，並剪輯片段證明該男子是在現場進行拍攝工作，一度脫下反光衣離開現場，數分鐘後回來穿回反光衣，繼續工作。

黃定光電台訪問 曾稱記者「剝衫係暴徒」

質疑記者工作的傳聞一直在網上流傳，立法會禁止蒙面規例小組委員會主席黃定光在10月28日電台訪聞時稱：「記者一齊有掟磚頭，着衫係記者，剝衫係暴徒。」被問到從哪裡觀察到事件，他表示：「視頻都有啦，你冇睇過咩？」

對於黃定光言論，民主黨立法會議員林卓廷早前回應時表示，黃定光在沒有實質的證據下作出有關指控，極有可能令建制派支持者認為採訪中的記者都可能是「暴徒」以及有可能會「扔磚頭」，有關說法不單侮辱記者專業，更嚴重是有關言論有煽動針對及敵視記者的可能，影響記者在工作時的安全，問題非常嚴重。