黃定光稱有視頻拍到「着衫係記者 剝衫係暴徒」　有線9月已澄清

立法會禁止蒙面規例小組委員會主席黃定光今早（28日）在電台訪問時稱：「記者一齊有掟磚頭，着衫係記者，剝衫係暴徒。」被問到從哪裡觀察到事件，他表示：「視頻都有啦，你冇睇過咩？」 翻查資料，「暴徒扮記者」在「藍絲」群組內時有聽聞，不過真正片段不多，其中一段最廣為流傳的是9月7日凌晨《有線新聞》直播片段，清楚看到有年輕男子走人記者群之中穿起反光衣。 不過，《有線新聞》當日即澄清，片段所見男子是《now新聞》的工作人員。

黃定光表示，在電台節目上稱，有短片拍到「着衫係記者，剝衫係暴徒」。（資料圖片）

昨日有記者被警員扯開口罩，黃定光在《商業電台》訪問中表示自己不在現場、無發言權。不過他又稱「有暴徒冒充記者」，反問節目主持人「你唔覺咩？」又稱因此警方有需要確認身份，又稱有短片拍到「着衫係記者，剝衫係暴徒」。

「藍絲」群組曾廣為流傳 有黑衣人穿反光衣

「藍絲」群組流傳不少不實資訊，其中一段廣為流傳的片段，是《有線新聞》在9月7日直播期間拍到。當時為油麻地現場直播，畫面所見有一名黑色衣服年輕男子慢跑至記者群之中，從另一人身上取過反光衣穿上。

該片段當日在「藍絲」通訊群組廣為流傳，附上流言稱「暴徒換上記者背心」，又指控《有線新聞》隨即移開鏡頭，「試圖隱瞞事實」。

近月有不少衝突場面之中，警方與記者有衝突，例如7月7日九龍區遊行期間，警方曾經推撞記者。（資料圖片）

有線即日澄清 該男子為now新聞員工

對於此項流言，《有線新聞》早於9月7日當日已發出澄清，表示片段拍到的男子是《now新聞》的工程人員，並剪輯片段證明該男子是在現場進行拍攝工作，一度脫下反光衣離開現場，數分鐘後再回來穿上反光衣。

此外，《有線新聞》亦表示拍到該男子之後調動鏡頭，是準備新聞台下一節直播，而記者的聲音是回應直播室的指示。

《有線新聞》澄清連結

10月7日太子旺角警署外，有顏色水從警署高位潑下，正在直播的《香港01》記者由頭至腳都「染藍」。（資料圖片）

林卓廷：侮辱記者專業 言論「羅范椒芬化」

對於黃定光的言論，民主黨立法會議員林卓廷表示，黃定光在沒有實質的證據下作出有關指控，極有可能令建制派支持者認為採訪中的記者都可能是「暴徒」以及有可能會「扔磚頭」，有關說法不單侮辱記者專業，更嚴重是有關言論有煽動針對及敵視記者的可能，影響記者在工作時的安全，問題非常嚴重。

林卓廷又斥：「黃定光單憑一句『視頻都有啦』就作出有關嚴厲的指控，就如早前羅范椒芬抹黑有少女被誤導向勇士提供免費性愛，聲稱是朋友的朋友認識受害家庭一樣，毫無實據，極之誤導，黃定光明顯是『羅范椒芬化』，黃定光的說法是極之不負責任。」