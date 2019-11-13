【11.12‧中大】24名民主派議員呼籲社會賢達　「救學生於水火」

中大（12日）今日由早到晚都有衝突，入夜後愈演愈烈，警方在二號橋發射多輪催淚彈，甚至以水炮車發射藍色水劑，但大批身穿黑衣的示威者仍與警方對峙，多人受傷。 多名民主派立法會議員傍晚到中大，與中大校長段崇智、前校長沈祖堯等人向雙方調停。 24名民主派立法會議員晚上發出聲明，呼籲國際社會、各國駐港領事及組織、各界賢達向掌權者施壓，「在關鍵時刻守護下一代，勿讓30年前（1989年）的悲劇重演」。

中大在11月12日下午至晚上均發射大量催淚彈。（資料圖片）

強調7月時警察進入港大後 收投訴會道歉

聲明表示，校園範圍一直是敏感地界，保安由各大學負責，警方在沒請求前不會貿然進入。

聲明舉例，7月時，3名軍裝警員凌晨進入港大範圍巡邏惹起爭議，當時港大去信投訴，警方之後表示歉意、並承認違反協定機制，同時保證同類事件不再發生。又如禁蒙面法在公眾地方生效後，教育局多次指出規例不適用於校園。

強調警權受法例限制 進場須請申法庭手令

聲明表示，據報，警方一度在中大各主要入口布防，截斷校園內所有物資，而且不斷加強支援。民主派全體立法會議員強調，警隊權力受法例規管限制，也要保持最高克制，「並非單憑豪言『不容任何地方成為罪犯窩藏地』，就可以肆意妄為、無法無天」。警隊若有證據指稱有罪犯在內，也要依足規矩申請法庭手令行事。

+ 5 + 4 + 3

民主派議員表示，留意到自從行政長官林鄭月娥由北京返港後，政府的手段一再升級，令局勢持續升溫。聲明指，「面對學生衛校衛港，林鄭選擇收指令粗暴鎮壓，民主派痛心疾首，嚴正警告一旦學生有任何傷亡，北京及林鄭將成為歷史罪人」。