【11.12‧中大】中大副校戴豬嘴與警商討　水炮車橋上射藍色水

.中大衝突由早到晚並未平息，入夜後更愈演愈烈。示威者不滿早前校長段崇會與警方的談判結果，警方施放多枚催淚彈驅散，學生示威者投擲汽油彈還擊，校園烽煙四起。晚上9時21分，中大副校長吳基培指已與警方指揮官商討，請警方暫停施放催淚彈及撤退，當時他戴上豬嘴。惟中大形勢持續緊張，至近10時，水炮車上橋，並射出藍色水，示威者後退，半百防暴警員尾隨水炮車推進，中大的示威者則以傘陣抵擋，衝突持續。

中大衝突入夜後更愈演愈烈，校園烽煙四起。晚上9時21分，中大副校長吳基培指已與警方指揮官商討，請警方暫停施放催淚彈及撤退，當時他戴上豬嘴，並沒有眼罩，有學生遞給他一個面罩，惟他拒絕，他亦問同學可否退後，同學則指：「我們哋冇人衝擊過警察。」吳基培被催淚煙刺激至流眼水，有學生為他滴生理鹽水及戴上眼罩，吳基培開咪同時，警察不斷施發催淚彈。至9時39分，吳基培與指揮官通電話，質疑為什麼指揮官答應會停，但仍然不斷開催淚彈，警察則表示﹕「一路退一路射，咁點得？」有示威者則拖出一桶桶磚頭、水及膠樽上前線，橋上一地玻璃碎及催淚彈外殻。

惟中大形勢持續緊張，9時53分，中大二橋位置不斷冒出火舌、催淚彈及雜物等跌落橋下的吐露港公路，往大圍方向排成車龍。至近10時，水炮車上橋，並射出藍色水，示威者後退，半百防暴警員尾隨水炮車推進，中大的示威者則以傘陣抵擋。

警方於約10時表示，為緩和目前形勢及希望以一個和平的方式解決問題，警方已和校方作出溝通，現正安排撤退以停止對峙情況，呼籲示威者停止追擊。警方的人群管理特別用途車輛在現場準備，有需要將協助警方後撤。同時，警方亦希望中大內的示威者亦不要向吐露港公路和九鐵路軌投擲物品，因此舉會嚴重危害港鐵乘客和道路使用者的安全。至10時18分，防暴警及水炮車後退，此時示威者再度走上橋，近吐露港公路的橋底亦有縱火。

警：多次警告無效 別無選擇下使用水炮車

警方其後發稿表示，為緩和目前形勢，警方已經與香港中文大學（中大）校方達成共識，希望以一個和平方式解決問題。但中大形勢持續惡化，在警方離開期間，有暴徒不斷向警方投擲磚頭、汽油彈、射弓箭，甚至有暴徒發射信號彈。警方認為這些已經屬於致命武力，嚴重危害所有警務人員和在場人士的人身安全。警方又指，其後暴徒更向吐露港公路投擲硬物和汽油彈，危害其他道路使用者的安全，又指上述暴力行為亦阻礙緊急服務，包括救護車服務等。

警方指在多次警告無效後，在別無選擇的情況下使用最低所需武力，包括人群管理特別用途車輛，以協助離開現場。警方警告所有暴徒立即停止所有違法暴力行為並立即離開現場，警方對於暴徒漠視並違反校方與警方的協議表示極度遺憾。