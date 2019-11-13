【立法會】梁君彥逐胡志偉出會議廳　葉建源提緊急質詢獲批

有示威者今天（13日）於多區堵路情況，大部分巴士路線停駛，有不少港鐵站封站，在硝煙之下，立法會大會如常召開，《香港01》正直播會議內容。 公民黨立法會議員郭家麒今早表示，將在會議上就警方沒有搜查令下進入大學校園提緊急質詢，惟立法會主席梁君彥回覆指，理解郭對警方執法是否合法和合規的關注，但認為質詢不符合「性質急切」的條件，故拒絕批准緊急質詢。 教育界議員葉建源之後提出「立即平息民憤的緊急措施」的急切口頭質詢，獲梁君彥批准。

葉建源提出急切口頭質詢獲批。（資料圖片）

【16:30】特首林鄭月娥早前宣布邀請社會領袖、專家、學者，深入及獨立檢視香港的社會矛盾和須正視的深層次問題。議員梁美芬提問，政府會否參考英國政府處理2011年騷亂的做法，以及盡快成立一個委員會處理相關工作，而政府又能否承諾官員日後會出席並全力配合其工作。她又問到，政府會否考慮向司法機構增撥資源，使法院可全日24小時運作，並在符合程序公義的前提下，盡快處理與社會騷亂相關的案件。

政務司司長張建宗指出，政府正籌備獨立檢視工作，但眼前目前社會大規模衝突，暴力明顯升級，政府會待局勢稍為平穩後才進行相關工作。當局會參考英國的一些做法，通過聆聽市民意見，檢視衝突的因由，政府亦會盡力配合其工作。另外，監警會亦已成立專案組、國際專家小組作出審視，並會分階段公布進展。

至於24小時法庭的問題，張建宗回應指，政府非常關心司法機構的運作，在過去9個財政年度中，政府全數按司法機構調撥資源和增加人手的要求提供支援，但始終案件的實際所需時間，會受案件複雜程度、涉及人數的多少、法庭本身排期等影響。終審法院首席法官較早前亦已要求各級法院，研究在可行情況下迅速處理審訊，並有法院作過一些個別安排，例如部分案件中，裁判法院衽正常辦公時間以外，在晚上也照樣舉行聆訊。

【16:00】早前有媒體報道，警務處數年前購入具人臉識別功能的系統，引起私隱疑慮。議員莫乃光質詢，會否擴闊《截取通訊及監察條例》中「秘密監察」的定義，使執法機構須獲授權並在截取通訊及監察事務專員監察下應用人臉識別及相關人工智能技術，以及加強規管，使資料當事人有權拒絕其個人資料被應用於自動化決策。莫又提到，向創新及科技局查詢時，對方竟完全不知警察購買人臉識別技術的事，質疑為何會有這種情況。

政制及內地事務局局長聶德權回應指，各部門取得的個人資料，都要受《個人資料(私隱)條例》規管，強調條例是科技中立，即使是用於自動化決策，也需遵守相關原則。創新及科技局局長楊偉雄其後補充，不同的技術是由各部門自行決定如何採用，當該部門對技術有疑問時，局方才向其提供資源。他強調人臉識別是相當成熟的科技，現時在出入境管制上也有用這技術，國際上對此很普遍使用。

公民黨議員郭榮鏗追問，面容是非常敏感的個人資料，在澳洲、歐盟、英國等的法例中，都會列明「敏感個人資料」的類別，令其有更高級別的保障，郭榮鏗問將來私隱條例檢討之時，會否包含以上保障？聶德權回答，現時未有包括相關內容，但樂意再聽取私隱專員的意見。

梁美芬提問，政府會否考慮向司法機構增撥資源，使法院可全日24小時運作，盡快處理與社會騷亂相關的案件。(梁鵬威攝)

【12:25】梁君彥批准教育界議員葉建源在6項口頭質詢後，根據《議事規‍則》‍第24(4)條，就「立即平息民‍憤的緊急措施」提出急‍切口頭質詢。葉建源的質詢指，香港局勢近日持續惡化，不但有學生在警方驅散行動期間受傷並終告不治，而自本月8日至今已連續5日多區出現抗爭活動，衝突有擴大至全港趨勢，「除了繼續由警方執法外，政府有否制訂平息民憤的緊急措施，避免局勢進一步惡化？」



【11:45】立法會主席梁君彥指令保安驅趕民主黨胡志偉，保安在護送李家超期間與泛民發生推撞，民主黨林卓廷、許智峯、新同盟范國威等議員高呼「李家超下台」、「李家超滿手鮮血」等口號，推撞一直延續到會議廳外，多名保安對高舉標語牌和叫口號的泛民議員疑似有拉扯動作，泛民議員一度質疑保安動作導致他們受傷，會議因此暫停。