四中全會提完善特首任免制度　胡志偉：意味未來數月政府或改組

國家主席習近平上周在上海接見特首林鄭月娥，高度信任和充分肯定林鄭的工作。民主黨主席胡志偉今天（10日）在港台節目《給香港的信》中，引用前特首董建華等例子，指中國政治「非常無情」，表面高度讚揚，背後或有很多批評，認為歷史不斷重複，林鄭能否繼續掌權也屬未知之數。 胡志偉又提到，港澳基本法委員會主任沈春耀在四中全會記者會上提到，需完善中央對特區行政長官和主要官員的任免制度和機制，胡認為港府或於未來數月出現改組的動作。

胡志偉說，香港的未來看似不太有希望，但認為港人只要一息尚存，便會有出路。（資料圖片／梁鵬威攝）

中共中央日前公布十九屆四中全會通過決定的全文內容，有關港澳部份，提出要完善中央對特區行政長官和主要官員的任免制度和機制。胡志偉指，四中全會並無提過高度自治，反而為23條立法落下註腳，而完善中央對行政長官和主要官員的任免制度和機制一項，胡志偉指香港選舉制度已在《基本法》訂明，若北京全力支持林鄭，為何需就制度作改善，認為有關說法或意味港府未來數月有改組動作。

胡志偉：港人只要一息尚存便有出路

胡志偉認為，中央對港政策不斷強調全面管治權，以為香港失去特色仍能繼續繁榮穩定，他慨嘆北京不明白為何港人對中央感失望，原因是中央多次不履行對港承諾。

他又指，香港的未來看似不太有希望，但認為港人只要一息尚存，便會有出路，舉例指二戰期間，軸心國（德國、日本等）已曾擁有極強大的軍動，最終已崩潰。胡志偉指歷史告訴人們，只要繼續爭取，公義可能遲到但不會不來，爭取過程漫長但終會成功。