【逃犯條例】預知示威者燒九龍塘聖誕樹？梁振英這樣解釋........

反修例運動持續逾五個月，警民衝突愈演愈烈，位於又一城的大型聖誕樹昨晚（12日）被黑衣人縱火，火勢非常猛烈。有網民翻查前特首梁振英的Facebook專頁，發現梁在周日（11日）曾提及示威者「放火燒商場室內的巨型聖誕樹」，被網民質疑梁振英「預知」縱火事件發生。 有關貼文在網絡瘋傳，梁振英下午在facebook發文闢謠，他引用商台新聞在周日的新聞報道，證實當天也有人在又一城焚燒聖誕樹。

梁在周梁振英在周日（11日）曾提及示威者「放火燒商場室內的巨型聖誕樹」。

十多名黑衣人昨晚闖入已關閉的又一城，破壞部分商場設施，包括扶手電梯及部分樓層玻璃圍欄，亦有人向中庭位置的大型聖誕樹投擲疑似汽油彈，聖誕樹隨即起火，火勢一度猛烈，濃煙密佈。

有網民翻查前特首梁振英的Facebook專頁，發現梁在周日（11日）曾提及示威者「放火燒商場室內的巨型聖誕樹」，被網民質疑梁振英「預知」縱火事件發生。

梁振英下午在facebook發文闢謠，他引用商台新聞在周日的新聞報道，證實當天也有人在又一城焚燒聖誕樹，報道題為《又一城聖誕樹疑被汽油彈掟中》，於11月11日晚上8時50分刊登，



梁振英今天發文澄清。