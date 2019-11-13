【11.12．中大】8年前質疑警闖港大執法　湯家驊今指警可入中大

警方昨天（12日）於中大與學生及示威者爆發激烈衝突，做法惹起爭議。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥昨天在警方記者會上稱，《公安條例》下學校根本不是私人地方，不存在「攻入」校園的說法。 究竟校園是否屬於私人地方？有網民翻查立法會文件，時任公民黨立法會議員湯家驊在2011年的保安事務委員會會議上，就香港大學是否私人地方，質問時任警務處處長曾偉雄，曾當時答道：「香港大學當然是一個私人地方。」 現為行政會議成員的湯家驊接受《香港01》查詢表示，大學範圍屬私人地方，但若果該範圍屬任何人可進入，該範圍據《公安條例》便屬於公眾地方，警方有權到場維持秩序。他又指，無論任何人在任何地方犯法，例如在自己擁有的私人寓所扔擲汽油彈，警方也可以進入該處採取拘捕行動。

警方在中大二號橋向學生發射大量催射彈。（鄭子峰攝）

曾偉雄：香港大學當然是一個私人地方

2011年8月，時任國家副總理李克強訪港出席香港大學百周年慶典儀式，期間三名穿上平反六四T恤的學生到場示議，惟三人被警員推跌倒，多人被困在後樓梯近一小時。

湯家驊在2011年8月29日的保安事務委員會會議上就事件追問曾偉雄，湯當時稱據他理解，麗港城、香港大學都是私人地方，質疑警方是以甚麼法律基礎，在私人地方將一個有權留在該私人地方的個別人士強行帶走或搬走。

湯家驊及另一議員黃毓民及後追問，曾偉雄答道：「香港大學當然是一個私人地方」，指學校內的保安安排是經過大學及警方多次溝通和磋商而制訂，又指根據法庭的案例，如果警方受到私人地方業主提出邀請時，警方是可以進入私人地方維持治安、預防罪案及保障財物免受傷害，故當時警方進入港大是在法理上是接受香港大學的邀請，在港大校園內提供協助、維持秩序和治安。

曾偉雄當時表示，如果警方受到私人地方業主提出邀請時，警方是可以進入私人地方維持治安、預防罪案及保障財物免受傷害。（資料圖片／羅國輝攝）

中大內地生撤離 湯家驊稱作為香港人感慚愧

本身是資深大律師的湯家驊今天表示，大學範圍確為私人地方，但若果該範圍任何人均能進入，根據《公安條例》，該範圍便屬於公眾地方，警方有權到場維持秩序，只要懷疑有罪案或有罪犯在內，便可入內執法，不過倘警方無合理執法理由，則需要搜查令才能入黎。

湯家驊指，無論任何人在任何地方犯法，例如在自己擁有的私人寓所扔擲汽油彈，警方也可以進入該處採取拘捕行動，不存在私人地方不能執法。

他又說，自己雖在港大畢業，但對於昨天中大爆發衝突感到非常傷心，認為大學應是廣納意見、共融的地方，不應該是犯罪地方。他說明白學生不希望進入校園，但若當天早上無人向吐露港公路扔擲雜物，警方便不會到場，又指警方在清理路障時受到攻擊，警方也可執法，「睇唔到警方係嘅風平浪靜嘅情況下入中大。」他提及有中大內地生今早由水警協助下撤離中大，他稱看到此畫面令他覺得作為香港人很漸愧。

被問到警方昨天執法情況是否使用過份武力，湯家驊指各方也有不同說法，認為若有人就警方執法情況作投訴，應交由監警會作獨立調查。

2011年8月29日，湯家驊指出，麗港城、香港大學都是私人地方，質疑警方是以甚麼法律基 礎，在私人地方將一個有權留在該私人地方的個別人士強行帶走或搬走。（立法會文件）