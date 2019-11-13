【逃犯條例】被問最大民憤源頭　張建宗指「冇民調喺手」

《逃犯條例》修訂及警方處理示威時被指濫權濫暴所引發的警民衝突，連月來愈演愈烈。政務司司長張建宗今（13日）出席立法會大會接受議員緊急質詢時，教育界議員葉建源就立即平息民憤提出緊急口頭質詢。期間民主黨涂謹申、工黨張超雄均追問張是否知道現今香港最大民憤源頭。 張建宗未有正面回應，稱民憤問題上，市民想法不一致，而許多民憤是社會深層次問題引發，對於最大的民憤「我冇民調喺手」。

林卓廷批評，特區政府連最大民怨源頭都無法找到。（資料圖片）

張建宗表示，市民的民憤是「邊一邊都存在」，而很多深層次問題，都可能挑動民憤，包括房屋、就業青年向上流動、貧富懸殊、社會公義等問題。他又指，想像得到市民對警方執法有看法，但警方工作也有困難，一定要回應治安事件，有些市民也會質疑為何警方不能一下子拘捕全部「暴徒」。至於最大的民怨，他就稱「冇民意調查喺手」。

民主黨林卓廷就批評，特區政府連最大民怨源頭都無法找到，是喪失管治意志，他引述《明報》委托中大傳播與民意調查中心，就反修例議題進行民調指出，近7成市民支持重組警隊，及逾半市民給予警隊0分的評分。張超雄則指，很多公共地方例如校園、商場、地鐵站、公共設施都隨時變成戰場，追問張建宗是否還不知道民怨從何來。

張建宗重申，民憤問題複雜，來源多元，要多管齊下與不同階層面對面溝通，研究深層次矛盾的原因，提供措施解決，他又稱，希望市民支持政府止暴制亂工作。