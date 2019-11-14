【區選會選舉】譚耀宗：市民投票表態撐建設或破壞　憂投票日衝突

區議會選舉將於本月24日舉行，隨著近日局勢升溫，有人質疑區選能否如常舉行。全國人大常委譚耀宗接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時直言，「如果到投票日好似呢幾日（11月11日至14日暴力情況），咁你點選？」 譚耀宗被問到若近日的暴力情況在投票當天出現，是否應押後區選，他稱：「大家都有眼睇，出街都出唔到，點投票呢？」並說全世界也沒有地方會在這種狀態下舉行選舉。

譚耀宗提及有年青人把家中長者的身份證收起，阻止他們投票，認為做法非常不公。（資料圖片／張浩維攝）

稱有長者被收起身份證

譚耀宗表示，建制派希望選舉可以如期舉行，希望選民可在正常、平和的情況下，以手中的一票表達民意，以選票表態支持「建設」力量還是支持「破壞」力量。

至於區選能否如期進行，他直言：「如果到投票日好似呢幾日（11月11日至14日暴力情況），咁你點選？」被問到若近日的暴力情況在投票當天出現，是否應押後區選，他稱：「大家都有睇眼，出街都出唔到，點投票呢？」並說全世界也沒有地方會在這種狀態下舉行選舉。

譚耀宗又提及有年青人把家中長者的身份證收起，阻止他們投票，認為做法非常不公。

譚指政府有責任保障選舉公正、公平下進行，相信政府會考慮各項因素後決定是否如期舉行區選。