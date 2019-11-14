【逃犯條例】民建聯見林鄭倡設止暴協調中心　帶領全民參與止暴

香港局勢持續升溫，民建聯立法會議員今早（14日）與行政長官林鄭月娥會面，商討止暴制亂的措施。民建聯建議政府成立「止暴協調中心」，由全政府及市民參與止暴行動。對於有傳政府正研究實施宵禁令，民建聯主席李慧琼認為現階段並非推行宵禁的時機。

民建聯主席李慧琼要求政府解決現時社會核心問題，促成立止暴協調中心。(資料圖片/楊凱力攝)

倡安排警員站崗防暴亂發生

民建聯多名成員今早與特首林鄭月娥會面，包括主席李慧琼、立法會議員柯創盛、鄭泳舜等。民建聯建議政府牽頭成立︱止暴協調中心」，讓全港市民參與制止暴力的行動，在安全的情況下協助清理路障及連儂牆，增加市民社區參與；又要求政府增加人手和增聘警力舒緩警方壓力，例如在經常有暴亂出現的位置安排警員站崗，主動預防暴亂發生，以及由相關政府部門即時發放準備的交通資訊，協助市民出門。

李慧琼表示，暴力不斷升級，若只得警隊在前線執勤，其他官員和市民無法參與或政府沒有推出具協調的聯合行動，情況只會持續惡化。她又說，普遍市民都不想見到暴力繼續升級下去，認為大家是時候冷靜下來「慢慢傾」，之後政府就可以進行改革，回應市民訴求及其他深層次矛盾。

多名司局長晚上到禮賓府舉行會議。（資料圖片）

李慧琼又稱，沒有向林鄭月娥建議實施宵禁，或者延遲區議會選舉投票日，她認為現階段宵禁「未係時候」。