【逃犯條例】消息：不會實施宵禁、不會取消區選　澄清外界傳聞

香港局勢近日急劇升溫，特首林鄭月娥昨晚（13日）急召一眾司局長赴禮賓府召開會議，隨即有不同渠道消息流出，引起高度關注。官媒《環球時報》今（14日）更在英文版Twitter帳號發布消息指政府可能宣布周末宵禁，不過該消息短時間內被刪走。 接近政府消息人士向《香港01》透露，政府現階段不會實施宵禁，同時不會取消原定11月24日舉行的區議會選舉，反而正全力協調，希望區選按原計劃如期進行。

全國人大常委譚耀宗接受訪問時表示，若實施宵禁需要大量警力執法，認為現時警方沒有足夠人手執行宵禁，同時亦認為示威者不會守法。（資料圖片/歐嘉樂攝）

從昨日傍晚開始，政府研究實施宵令，以敉平近日急升溫亂局，而昨晚特首林鄭月娥突急召一眾司局長上禮賓府開緊急會議，更令實施宵禁消息甚囂塵上，甚至有傳政府會宣布取消今年區議會選舉，直接委任現任區議員多做一屆，有關消息引起外界高度關注。

不過，據掌握情況的接近政府消息向《香港01》透露，港府不會實施宵禁，亦不會取消區選，「長遠沒有人能打包單，如果香港局勢惡化到打內戰一樣，到時甚麼都有可能，但在這一刻，政府沒有實施宵禁、取消區選的決定。」

全國人大常委譚耀宗今早接受傳媒訪問時表示，若實施宵禁需要大量警力執法，認為現時警方沒有足夠人手執行宵禁，同時亦認為示威者不會守法。民建聯主席李慧琼亦指，現階段並非推行宵禁的時機。

近日示威衝突不斷升溫，外界同樣關注政府會否押後區議會選舉，不過有消息指政府將不會押後區選。（資料圖片）

另外，《香港01》從不同渠道了解，整個建制陣營仍在傾全力動員打區選，有意在11月24日與民主派決一高低。全國政協日前召集港區全國政協委員到珠海開會，席間有中央官員明確叮囑各人，盡力確保11月24日區選如期舉行，亦要盡最大努力支持愛國愛港人士當選。