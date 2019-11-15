【01區選民調】黃之鋒「PlanB」林浩波佔優　投陳家珮者67%因民生

在反修例風波下，多名政治素人及知名政界人物出選挑戰現任區議員，452個選區中，僅得香港眾志秘書長黃之鋒遭選舉主任「DQ」。被外界視為「Plan B」的林浩波，在南區海怡西選區挑戰現任區議員新民黨陳家珮。 《香港01》挑選多個焦點選區進行實地問卷調查，以初步檢測各候選人的選情，以及了解近月政治事件對選民的影響。今日公布第五個實地調查結果就是海怡西選區。 問卷結果顯示，林浩波的支持度佔24%、陳家珮的支持度佔18.3%，另外61%受訪者仍未選定候選人。其中選投林浩波的受訪者中，逾85%稱主要為政治理念，相反選擇陳家珮的受訪者有67%因為其民生工作。

區議會452個選區中，僅得香港眾志秘書長黃之鋒遭選舉主任「DQ」，被外界視為「Plan b」的林浩波臨危受命，參選海怡西選區挑戰現任區議員新民黨陳家珮。（資料圖片）

海怡西選區有兩名候選人，分別為民主派林浩波以及新民黨陳家珮。《香港01》在本月14日於海怡西選區進行實地問卷調查，收集到109份為有效問卷。結果顯示，109名受訪選民中，15人稱會投給陳家珮，佔14%；26人表示會投給林浩波，佔24%。不過，該109名受訪選民中，有68人稱「未揀定」，佔62%，故該區選情仍存變數。

投陳家珮者67%稱不受近期政治風波影響 林浩波的54%稱受影響

被問到主要基於甚麼因素選擇候選人，稱會投票予陳家珮的15人中，10人（67%）表示因民生工作而選擇陳，3人因政治理念，2人為其他原因；選林浩波的26人中，選擇政治理念的有22人（85%）、2人是民生工作，2人為其他原因，包括不喜歡其他候選人。

對於會否因近日社會政治風波影響投票取態，支持陳家珮的受訪者中，10人表示不影響，佔67%，5人認為會影響；另支持林浩波的受訪者中，則有14人表示受影響，佔54%、12人認為不會影響。

選擇陳家珮的15名受訪者中，有10名因為其民生工作而選擇候選人，佔67%。（資料圖片/梁鵬威攝）

支持陳家珮的以中年人為主 支持林浩波的年輕和中年人數相同

選民學歷比例方面，表示會投票予陳家珮的受訪者中，2人擁碩士程度或以上學歷、9人為大學程度、而中學程度及預科的分別有3人及1人；另投票予林浩波的受訪者中，3人擁碩士或以上學歷，大學程度的有16人、中學程度及預科的分別有4人及3人。

年齡層方面，支持陳家珮的以中年人士為主，當中有10名受訪者為31歲至60歲，佔67%、而18歲至30歲的有2名、61歲或以上的有3名；而支持林浩波的年齡層則較平均，18歲至30歲及31歲至60歲的支持者均有12名，各佔46%、另有2名為61歲或以上。

註：本次民調由4名問卷調查員，以實體問卷街頭訪問形式，於2019年11月14日進行，訪問時段為下午三時至晚上八時，調查員分別在海怡半島18至19座對出位置及海怡東商場對出位置進行訪問。

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