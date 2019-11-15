【逃犯條例】銀髮族遊行到公民廣場　朱耀明現身籲守護孩子

銀髮族今天（15日）下午發起遊行和集會，下午四點先於遮打花園集會，下午五時於遮打花園起步，遊行至公民廣場。遊行以「查警暴 止警謊」為主題，抗議「警暴」問題。

銀髮族批評政府自六月開始屢誤戎機，每次也不能掌握最佳時刻去解決問題，反而令到局勢越演越烈，令香港社會發展到如斯境地。（林若勤攝）

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【18:17】隊尾到達公民廣場。

【17:53】 隊頭到達公民廣場。遊行人士把寫上「民不畏死奈何以死懼之」的橫額掛在公民廣場外的欄杆上。

【17:40】有銀髮族指因為交通及安全問題，攜同單車裝備到來遊行，方便「撒退」。

【17:25】 隊尾已離開遮打花園。

【17:00】銀髮族遊行起步，他們高呼「解散警隊、刻不容緩」口號。

【16:59】主持拿出警員誓詞標語「不徇私、不懷惡意、不敵視他人」，他指，警員這幾個月作出了警暴行文，以後宣誓可以讀少幾個字。他隨後將三個「不」字，從標語上剪走。群眾高呼「解散警隊刻不容緩」。

隊伍隨後高舉「查警暴、止警謊」的標語及有周梓樂相片的的白色「沉怨待雪」花牌準備開始遊行。

有銀髮族指因為交通及安全問題，攜同單車裝備到來遊行，方便「撒退」。（ 陳綽嵐攝）

【16:52】牧師朱耀明上台發言，群眾情緒高漲，高呼「解散警隊」等口號。朱表示，這幾天無話可說，希望盡力表達，他指，每日見到中學生，竟然在地鐵站逼到牆邊搜身，「我哋孩子受辱，人的尊嚴被踐踏」。他質問，中學生沒有停課，為何上學過程中要被逼到牆邊搜身，他指，很多人願意走到前線守護孩子，因為他們面對的艱難、暴力、不公平待遇。他又提到有女性居民被警察拖著頭髮走，心裡非常難受。他指出，政府說要「止暴」，高官竟然不想辦法解決社會的困難，竟然叫人去「執磚頭」，而六月以來，問題一直未解決，他隨後帶領群眾高呼「五大訴求，缺一不可」。

【16:47】一名意大利籍人士上台以歌劇歌手般聲線唱出粵語版的《do you hear the people sing》，即《試問誰還未發聲》。唱畢，群眾以「光復香港，時代革命」、「香港人報仇」回應。這名意大利人接著再獻唱《願榮光歸香港》，現場有人將右手掩住胸前及跟隨節拍拍掌。群眾再以口號回應。

【16:46】他又指，「和理非」被政權玩了22年，現在有前線為他們爭取，他們只會想如何幫助前線，呼籲政府死心，不要妄想「和理非」割席。

【16:43】主持表示，至今已有差不多4000名香港人在運動中被捕，他呼籲銀髮族「行多步」，參加「和你lunch」，幫助運動，減少年輕人被捕機會，「我哋俾人拉，俾佢扣留48小時又有咩所謂啊？」

【16:35】主持又指，罷工是香港人的有力武器；而很多香港人「好鍾意返工」，他建議這些人「返咗office唔好放工返屋企」，或者「認命」，「藍絲支持建制派，支持林鄭咪搞成咁，你嘅責任嚟囉，你認命囉……我哋係阻你一陣，但有啲人係阻香港，阻你啲仔女一世……點解搞到後生仔買層樓都買唔到啊。你支持建制派，支持林鄭，你唔開心係應該嘅，你條命係生成咁嘅。」

他又指，香港人被騙了22年，現在只是爭取基本法保障的雙普選，「年輕人好醒啊，唔會俾你呃到啊。」他又諷刺香港的前殖民地宗主國英國非常「gentleman（紳士）」，沒有為香港爭取過中英聯合聲明中訂明的內容。

【16:16】主持讀出大會宣言，批評特首林鄭月娥沒有掌握化解這場困局的時機，沒有解決問題之餘，反而催生更嚴重的「警暴」問題，而「暴力」和「謊言」成為政府現時的依賴。 銀髮族認為，長遠需要改變香港的政制，實行「真普選」，港人要盡力爭取一個為民的政府及以保護香港人為己任的警隊，呼籲政府不要用武力來恐嚇香港人，因市民不會被嚇倒。

【16:12】遊行開始前，大會先帶領在場人士默哀一分鐘，悼念在這場反修例運動中喪生人士。

【16:05】大會負責人提醒在場人士，由於《禁蒙面法》已生效，提醒他們戴口罩或會觸犯法例，但有健康理由可獲豁免，但要自行衡量。

【16:00】銀髮族發起「查警暴 止警謊」遊行，有接近百名中年人下午來到遮打花園，準備遊行到公民廣場。

銀髮族批評政府自六月開始屢誤戎機，每次也不能掌握最佳時刻去解決問題，反而令到局勢越演越烈，令香港社會發展到如斯境地，又批評特首林鄭月娥不單不能解決問題，反而催生更嚴重的「警暴」問題，又斥林鄭「縱容警方每日都發放謊言」

遊行已獲警方發出不反對通知書。