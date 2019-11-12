【逃犯條例】林鄭堅拒答應訴求　待監警會出報告才回應獨立調查

反對《逃犯條例》引發的風波持續5個月，行政長官林鄭月娥今日（12日）重申不會回應反修例示威者訴求。 監警會國際專家組發聲明批評監警會欠調查能力，建議有權力的獨立機構更深入調查，被問及會否因而成立獨立調查委員會，林鄭指要等待監警會考慮國際專家意見和發表報告後，政府才會回應。

監警會國際專家組建議有權力的獨立機構更深入調查，林鄭稱待監警會出報告才回應。（歐嘉樂攝）

林鄭昨日表示「不會因暴徒的暴力行為而回應其所為政治訴求」，有記者問及林鄭，過往多次逾百萬人和平上街政府都不回應市民訴求，是否政府如今覺得只要將「暴徒」全部拘捕，社會就能恢復平靜；及政府是否有時間表去成立受社會廣泛支持的獨立調查委員會。林鄭就未有正面回應提問，僅稱「過去已經回應過」，因此「不再回應」。

監警會國際專家組發聲明批評監警會欠調查能力，建議有權力的獨立機構更深入調查，被問及會否因而成立獨立調查委員會，林鄭回應指，監警會主動提出審視反修例風波中警方程序上有否改善的地方，政府當時是支持，亦歡迎監警會找國際專家提供海外意見，她指要等監警會考慮國際專家意見和發表報告後，政府才會回應，她希望給予監警會時間和空間專注完成工作，政府將密切留意明年1月發表的初步報告和審視報告的建議。