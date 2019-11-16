【11.16】80名駐港解放軍參與九龍塘清路障　自備掃帚、鏟、錘仔

有網民自本周一（11日）起發起堵塞本港主要道路，以達至「三罷」，黑衣示威者在多間大學附近堵塞道路，道路上滿布障礙物。今天（16日）早上未見有人再進行大規模的堵路及示威活動，有市民到浸大外清理路障，未有遇到對抗。及至下午4時半左右，在九龍塘駐港解放軍軍營內，突然有數十名身穿灰綠色T恤的軍人跑出，在附近的道路清理路障，包括聯福道、禧福道。 軍人自備掃帚、鏟、錘仔，清理路上的磚頭，放入密斗之中，又移開鐵欄，用掃帚掃去地上雜物。記者曾向軍人了解是誰派他們出來清理路障，其中一名疑似負責人表示，是解放軍自發出來。 中國人民解放軍駐香港部隊新聞發言人韓鈾中校晚上近9時，透過政府新聞處表示，今日下午「有市民在駐軍九龍東軍營附近聯福道清理路障，期間駐軍部分官兵加入其中，配合清理軍營門口道路」。

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有市民拍掌及歡呼

下午4時半左右，數十名解放軍突然從位於九龍塘的解放軍東九龍軍營內跑出，他們大部分身穿灰綠色上衣、黑色短褲，上衣印有國旗圖案，也有部分人身穿藍色或橙色的籃球裝。當中有外籍人士及小童參與。

他們在附近道路清理路障，包括聯福道、禧福道，自備鏟、錘仔，先把磚頭、石頭扔到行人路一旁，或放入紅色膠筒、發泡膠箱之中，其後再把磚頭放入密斗內。他們又移開鐵欄，約15分鐘後，再有數十名軍人列隊，手持掃帚從軍營跑出，再用掃帚掃去地上雜物，期間有軍人在一旁拍攝清理的過程，也有市民加入清理路障，亦有防暴警察、消防員出現，一同清理。有市民在旁為軍人拍掌及歡呼。

香港市民的掌聲就是最好的形象。 指揮今日清理路障的解放軍負責人認為不會影響在市民心目中印象

記者向軍人了解出來清理路障理由，一名負責指揮的男子稱，清理路障是駐港解放軍自發，叫記者不要再問，惟稱「香港止暴制亂，每個人都有責任」、「香港安全穩定，你們（記者）發揮正能量」；有記者問會否擔予人感覺像執法，該名負責人回應說：「香港市民的掌聲就是最好的形象。」他又向記者說：「希望你們放下手頭的工作，和老百姓一起，幹有意義的工作。」

及至近5時，參加的軍人列隊跑回軍營內，他們邊跑邊叫喊，在一、兩分鐘內，所有軍人返入軍營內。