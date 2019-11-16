【11.16港九總覽】解放軍浸大外清磚　晚間理大催淚彈汽油彈橫飛

網民發起的「三罷」行動持續，港九多條主要道路依然被堵塞，包括紅隧、旺角彌敦道、九龍塘窩打老道等。今日在浸大、城大、港大外均有人清理路障；解放軍一度步出軍營，「自發」清理浸大外的路障；港大清理路障的人一度與黑衣人推撞，有人投下汽油彈，無人受傷；城大外亦曾有人投下汽油彈。而下午中環愛丁堡廣場舉行同志集會，是十年來首次由遊行改為集會。 《香港01》直擊各區情況。

2019年11月17日 星期日

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【01:45】旺角：據現場人士所述，20防暴警察在山東街彌敦道交界位置推進，並向瓊華中心山東街位置施放催淚彈，但當時群眾人數不足20人，防暴警察落地短暫逗留，記者其後在現場發現4枚催淚彈彈殼。

【01:26】理大：外示威者用擴音器說：「消防，請勿超過防線，唔該晒你」。示威者的防線外，有消防員開水救火。

【01:24】理大：消防開水救火，示威者警告「請你退後，否則作出攻擊」。消防開水不足一分鐘後停止。

+ 2

【01:08】理大：消防員沿科學館道到場救火，他們已持消防喉。有示威者用擴音器表示，多謝消防好意但毋須救火，並指示救火是挑釁，警告會攻擊。現場的幾個火頭，曾發生輕微爆炸。

【00:54】理大發言人：由於理大校内有多個實驗室遭人破壞，而實驗室內的危險化學品亦被人取去，校方認為事態嚴重，可能對公眾安全構成嚴重威脅和傷害，因此決定就此事報警備案。

【00:45】理大外：多輛警車去到科學館道。現場理大有三處對峙位置，包括漆咸道南、科學館道、暢運道及尖東行人天橋，目前平靜。

【00:27】理大外：暢運道行車路的示威者，點燃雜物後撤退。尖東人行天橋的示威者仍與警方對峙。未見警方有行動。

【00:15】理大外：示威者在暢運道行車路防線投擲燃燒彈後，有人用擴音器呼籲示威者撤回學校，警方未有行動。

【00:07】理大外：有示威者用無點着的燃燒彈和傘陣，架設防線。警方未有再向校內發射催淚彈。另外有黑衣人在暢運道的行車路設防線，與警方對峙。

【00:02】理大外：尖東行人天橋，約20名黑衣示威者與警方對峙，警方施放催淚彈。

2019年11月16日 星期六

【23:55】理大：五分鐘前理大現場傳出兩聲巨響，未知原因。現時示威者在理大平台與警方對峙，有人向下投擲燃燒彈。

【23:45】理大：不少示威者退回理工大學內，與警察對峙。

【23:41】理大：警方催淚彈射入理大校園內。

【23:38】理大：警方從漆咸道南和科學館道兩邊推進，有人從理大平台向下投擲燃燒彈，在地下爆開，附近有記者，無人受傷。防暴警察不斷發射催淚彈。有部份黑衣人撤回理工大學內。

【23:30】理大外：科學館道對開路面，警方再施放催淚彈，黑衣人亦有投擲燃燒彈。警方防線在香港歷史博物館附近。

【23:20】理大：尖沙咀漆咸道理工大學外，示威者仍佔路，警方在遠處用強光照射。

【23:15】油麻地：警方登上警車離開。

【23:11】油麻地：防暴警在油麻地戒備，與示威者相隔一個街口。

【22:54】理大：尖沙咀漆咸道南理工大學外，黑衣人向警方方向投擲燃燒彈。警察防線從玫瑰堂向科學館方向後退。黑衣人重新佔據漆咸道難的路障，到達玫瑰堂。警方再警告，為安全着想，柯士甸道和漆咸道南的記者向兩邊散開，因警方或將有驅散行動。

【22:50】旺角：有黑衣人聚集。

【22:45】理大：警方警告漆咸道市民請停止使用鐳射筆，否則警方將拘捕。警方要求前方市民舉高雙手慢慢行過來，並問其要做什麼，市民舉手答「返屋企」，其後離開。

11月16日晚上，尖沙咀漆咸道南理工大學外，防暴警與黑衣人對峙，黑衣人投擲燃燒彈，防暴警發射催淚彈。（余俊亮攝）

【22:34】理大外：警開咪，前方人士停止使用鐵通。否則警方將使用催淚煙。

【22:25】理大外：警方防線退回玫瑰堂方向，與黑衣人防線相距約100米。有黑衣人受傷被抬走。

紅隧：一個收費亭再着火。

【22:23】政府發言人：

近日暴徒在多區堵路及破壞，嚴重影響市民生活。市民及政府多個部門今日（十一月十六日）通力合作，清理多條被堵道路；相關部門亦努力修復損毀設施及為市民提供替代服務等，盡力恢復社會運作。



今日在不同地區有不少市民自發清理示威者架設的路障，促使多條被堵道路重新開通。市民表達對香港的熱愛，為社會注入正能量，令人感動；然而由於有暴徒向清理路障的市民施襲及投擲汽油彈和硬物等，導致有市民受傷，特區政府呼籲市民應注意安全，亦對暴徒極為危險的行為予以強烈譴責。



除市民自發清理路面外，今日自上午起，警方、消防處、運輸署、路政署、食物環境衞生署、民安隊等通力合作，清理路面及進行協調，逐步重新開通各區多條道路，包括吐露港公路、大埔公路、聯合道、薄扶林道、般咸道、將軍澳唐明街和唐俊街、大埔太和路、上水雞嶺迴旋處等。其中，對新界東北居民極為重要的吐露港公路自中午起已重新開通。鑑於早前有暴徒從中文大學旁二號橋向吐露港公路投擲汽油彈及雜物等，導致公路不能行車，相關部門會在今日晚上開始進行工程，暫時封閉二號橋，確保道路暢通及使用者的安全。



此外，為了方便於大埔、沙田及北區居住及工作人士，政府今日繼續安排免費渡輪服務來回烏溪沙公眾碼頭至大埔海濱公園碼頭，及免費旅遊巴士服務來回大埔海濱公園大景街迴旋處至大埔墟港鐵站。雖然吐露港公路已重開，政府於明日及星期一會繼續提供上述免費運輸服務，方便市民。



紅磡海底隧道方面，早前有暴徒攻擊隧道使用者、在收費亭縱火及破壞行政大樓。由於附近仍有暴徒聚集，加上相關交通管理系統破損，隧道短期內未能開通。相關部門及隧道營辦商在工作人員安全受到保障時會盡快評估系統損毀程度並擬定修復計劃。



港鐵有個別車站因被暴徒破壞而未能開放，其中大學站內部損毀嚴重，亦有暴徒向港鐵設施投擲汽油彈。相關部門會與港鐵公司保持緊密聯繫，並因應港鐵服務情況作出相應安排。

完

2019年11月16日（星期六）

香港時間22時23分」

【22:19】尖沙咀漆咸道南理工大學外：黑衣人不斷投擲汽油彈，防暴警察不斷發射催淚彈，並向黑衣人方向推進。

【22:13】理大對開漆咸道南：黑衣人向警方方向投擲汽油彈，在地面爆開。防暴警察舉黑旗推進。理工大學外柯士甸道：警方發射催淚彈。

【22:11】理工大學外柯士甸道： 警方推進。理大對開漆咸道南：警方與黑衣人對峙，黑衣人放置路障，警方在遠處以強光照射。

【22:03】旺角：有drag queen打扮的人士，舉標語接受在場傳媒訪問，反對禁蒙面法。

【21:55】旺角：警方離開後，示威者再在彌敦道砌磚設路障。

【21:53】理大對開漆咸道南：有黑衣人聚集。

【21:34】旺角：有一名中年女子，拍打一輛在場的消防處救護車。在場圍觀的人士問她是否飲醉酒。

【21:28】旺角：警方發射三四發催淚彈後，大部份防暴警上警車離開。警方發射催淚彈時，不少警員都沒有戴上防毒面具。

【21:25】旺角：警方發射催淚彈。現場人群在較遠位置，多在行人路上。

【21:24】旺角：現場有清理道路的工人，戴着防毒面具工作。有私家車欲駛入遇上警方封鎖線，向警方示意不好意思。

【21:19】理大外：柯士甸道至少三架警車，約20名防暴落地。

【21:05】旺角：警員在旺角截查途人，要求在場人士除口罩。有市民指被不同政見的人推撞。

【19:40】旺角：防暴警戒備及巡邏。

【18:55】城大發言人發表聲明：

就今日（11月16日）下午在香港城市大學（城大）發生的事件，城大很有理由懷疑現時佔據城大學生宿舍及附近一帶的蒙面黑衣人與城大之間的關係，及其是否本校師生。

我們要求他們盡快離開、停止破壞、盡快讓路障得以清除和讓城大宿舍回復正運作。我們再次呼籲外力遠離校園。

11月16日，傍晚防暴警在港大外的薄扶林道落地，一度向橋上舉起防暴槍。（余俊亮攝）

【18:27】港大外：防暴警在薄扶林道落地。一度向橋上的示威者舉起防暴槍，雙方一度指罵。現場警方發射兩枚橡膠子彈。

11月16日，城大外有人清理磚塊，引起衝突，防暴警到場讓所有人離開，未有清理磚塊。（梁鵬威攝）

【18:18】城大：在歌和老街油站的防暴正撤離。大量磚塊仍留在馬路上，警方未有清理。

【18:05】理大：有人疑似清路障，有黑衣人高叫「不要清路障」，否則將使用武力，之後向路面投擲一個汽油彈，路面起火，無人受傷。

【18:00】城大：歌和老街連接城市大學的天橋上全無一人，橋上剩下大量雨傘、床槈，長桌。防暴警察在哥和老街戒備，現場地下還有磚塊。有線新聞報道，下午時候有人在此清理路障，有黑衣人曾投擲汽油彈，而清理路障的人投擲磚塊，無人受傷。防暴警察介入，要求所有人離開。

【17:42】港大：有附近居民在行人路上要求南區候選人姚潔凝離開，指她不屬於當區候選人。剛才一群黑衫人來到想取回路障物後，路政署司機表示受驚不想繼續該工作，惟姚潔凝及現場警方包括傳媒聯絡隊起初堅持要路政署司機繼續工作指「警察會保護」，現場行人路上不少居民則大叫要求吊臂車離開。姚強調，無人受傷。擾攘後，警方始放行吊臂車。薄扶林道通車後，有人報以掌聲，有人指責。

姚潔凝是區議會南區薄扶林選區候選人，報稱獨立，是民主思路成員；同區參選人還有獨立民主派的司馬文、民建聯的蕭煒忠。

【17:39】九龍塘城大：防暴警到城大宿舍外的歌和老街戒備，消息指，早前有人在此清理路障，有人投擲汽油彈。

港大：防暴警到場戒備。

【17:30】港大：有學生在港大的橋上開咪向清路障人士稱，鎖住薄扶林道只是想保護校園，並列出過去數個月的爭議事件。現場仍有一架吊臂車夾走路障，一班學生指有關材料此前是由大學裏搬出，若吊臂車不停止，他們會來現場取回。

+ 2

【17:00】浸大：清理路障的解放軍，返回軍營，並向現場記者說「這是軍事地區，請立即離開，感謝您的配合。」

【16:50】港大：有女子表示要求清路障人群在現場留守至路政署人員到場，以防有黑衫人再堵路，並指明天下午3時在紅隧再行動。有人在C出口通往港大的天橋上投擲一支水樽，擊中一名攝影記者。現場無人受傷。

【16:40】浸大：解放軍將行車路上的轉頭，拋上行人路上。現場有防暴警戒備。

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【16:30】浸大：浸大旁有解放軍步出軍營參與清理路障，有在場指揮的人員稱是自發響應。現場所見，解放軍約十多人，身穿綠色tee恤，有人佩有對講機，一名軍人用大型攝影機拍攝過程。

11月16日，港大外有人清理路障，一度有黑衣人從對上行人天橋，向人群投擲兩個汽油彈，無人受傷。（余俊亮攝）

【16:25】港大：在C出口的行車天橋，有多名港大教職員看守，指屬私人地方，無學生證不得越過，有外籍教職員表示此舉是為保護學生。橋上有多名蒙面黑衫人開咪與清路障人士對罵，並指「你哋等住日日清啦」。

【16:00】港大外：前行會成員林奮強亦在現場，他表示今日是平民身份參加，不接受訪問，只展示其右手戴有勞工手套。現場所見，林奮強亦有用鐵枝等敲磚頭路障，其藍色長褲都鋪上灰塵。

【15:56】港大外：在寶翠園對出有兩架警車、一架消防車在場戒備，惟未有出現在清路障位置。有近百人用鐵通、錘仔等敲碎磚牆等，一架救護車通過時，清路障人群歡呼。

【15:38】港大：一名身穿紫色衫的年輕人，一度被其他人士包圍，指他取了他人手機。

【15:34】港大：指揮清理路障的人士，呼籲後撤；另一邊廂，有不願離開的黑衣人，被其他黑衣人抱走，以避免正面衝突。

【15:29】港大：汽油彈很快熄滅，未有人受傷。數名清理路障的人士，一度按住一名黑衣人，有人持伸縮棍，雙方一度僵持，不過叫放人，黑衣人獲放行，返回港大。

【15:26】港大：清理路障人士 ，與罵留守的黑衣人爭執，期間有人從行人天橋向地面投擲兩個汽油彈，在一群中間爆開。

【15:18】港大：有黑衣人在港大路障前靜坐，希望阻止在場人士清理路障。目前雙方未有肢體衝突。

11月16日，同志集會，一如往年，不少參加者都大膽打扮，展示身材。（林若勤攝）

【15:13】九龍塘：九龍塘區區議員何顯明到場清理路障，他指聯合道有路障，擔心救護站、浸會醫院受阻，所以與街訪到現場清理路障。

何顯明是本屆區議會選舉九龍城區九龍塘選區的候選人，他報稱政治聯繫是自由黨；同區還有公民黨的溫仲賢。

【14:50】港大：於下午約2時多，於港大西閘入口外有約20人在場清理路障，當中部分人戴上口罩。期間有人從校內高處大叫「唔好拆呀」，但在場人士未有理會。有在場清理的人要求記者不要拍攝，表示擔心會被起底，有人從高處拋下磚頭。

居於堅尼地城的Joyce稱，雖然居所附近的交通未有受是次堵路影響，但認為學生的行動對其他人構成不便，從Facebook上獲知今次清理行動，故自發前來參與。她又稱，明白年輕人的訴求，但認為無論政見如何均不該妨礙他人生活，「阻住人哋返工返學就唔好。

【14:43】同志集會：

多個國家的駐港總領事或代表，包括美國、歐盟、荷蘭、愛爾蘭、瑞典、加拿大、新西蘭、德國的代表上台發言，表示一直在本國平權活動，因此支持香港的同志遊行和活動。美國駐香港總領事史墨客﹙Hanscom Smith﹚發言時，表示美國視與LGBT相關的法律是基本人權，希望香港亦可以保障相關權利。史墨客發言期間，有參與者高叫「fight for freedom, stand with Hong Kong」的口號。

【14:31】浸大：有約20名市民在浸會醫院對出的聯合道清理路障，移開地上散滿一地的磚頭及大型水馬，又拆除棚架。目前，金城道已可行車。有從事地產、居於九龍塘的街坊指，不忍堵路影響社區生活，今日一家五口到場清理路障。他形容，自己是沉默大多數，不偏向政府或示威者一方，雖然同情學生處境，但不同意以暴力解決問題，政府處理危機亦有待改善，盼雙方冷靜下來溝通，為香港尋找出路。

【14:24】同志集會：

已經出櫃的立法會議員陳志全，有出席同志集會，他說主要訴求是希望盡快訂立《性傾向歧視條例》，「人權應該人人平等，但歧視條例沒有保障性小眾的人權。被歧視、工作被解僱、不能租屋等。」他說多個民調顯示，70%香港人支持性傾向歧視立法，但特區政府一直拖延。

今年是香港同志遊行舉辦十周年，但卻由遊行變集會，陳志全直言失望，反問是否警方以後都不會發出不反對通知書呢。他說集會剛剛開始，相信之後會有更多人參與，「參與的朋友有考慮，因為即使有不反對通知書的集會，會隨時被腰斬，隨時放催淚彈。」他不擔心集會被「騎劫」，歡迎任何爭取人權平等的人參加。

【14:00】中環：同志集會正式開始，開首為彩虹共融崇拜，唱出包括《Sing Hallelujah to the Lord》。

【13:10】中環：距離同志集會正式開始時間約1小時，中環愛丁堡廣場已有約百人到場，部分人手持象徵同志平權運動的彩虹旗。現場亦有攤位活動，以及紀念品售賣，氣氛現時平靜。

+ 5 + 4 + 3

【11:40】理工大學校園內的抗爭飯堂內，有不少人排隊等候取食物，現場食物款式眾多，有點心、西式炒蛋及炸物等。

【11:16】理工大學：有示威者於校園內清理地上的玻璃碎。

【11:09】理工大學：校園內示威者人數大減，只有10多人在平台範圍，部分人築起帳篷休息，有人則在練習投物。記者進入校園內需通過示威者檢查才獲放行。

【10:38】記者分別在港大及九龍塘巡視，其中港大校園內不見示威者。至於在九龍塘城大校外歌和老街亦只餘少量示威者。

【10:29】紅磡站路軌被人擲汽油彈，消防已到場處理。

+ 4 + 3 + 2

【09:57】在港大校園內，日前示威者聚集地點，包括綜合大樓平台、連接港鐵站出口的天橋、東閘及西閘入口等，現時均不見示威者的蹤影。港大百周年校園的入口大門被打碎，部分磚牆被打爛，部分路段的磚頭被掘出，並有多處牆壁被噴上字句；其他設施如升降機、課室等則未被破壞。

【09:54】九龍塘城大校外一歌和老街、達之路與歌和老街交界的十字路口仍然被堵塞，橋下有兩名黑衣示威者留守。一名示威者指，內部仍然相討是否撤離城大，暫無可奉告。現場所見，仍有少數人出入天橋。.

示威者在橋下設置「城大入境」關卡，有兩個黑衣人留守，不時會檢查出入人士的證件，但守衛未算森嚴，有時兩人離開現場後，市民可自行通過。

+ 2

【09:50】 紅隧行政大樓的招牌被噴漆塗污，且門口玻璃完全被擊碎，玻璃碎散佈地上。大樓內地上遍佈水跡，且相信花灑設施被損毁，現時仍有水柱滴下，現場亦嗅到濃烈燒焦味。

【09:36】示威者在港大校園東閘外般咸道設置的路障未被清走，而部分位於般咸道與薄扶林道交界的磚塊已被移走。現場有工程人員視察情況。

【09:23】 紅隧九龍入口通往理工大學的多條天橋均被大型雜物封閉，且設有遮陣，市民現時倘需進入理工大學須經樓梯橫跨紅隧通往。通往理工大學的行人天橋及紅隧一帶仍有10多名黑衣人留守，市民經過若以手機拍照，他們均會以揚聲器呼籲：「唔好影相啊！」

【09:15】又一城達之路的玻璃門口早前被破壞，商場早前已用木板圍封。今早有工人在門口外加建一層鐵板圍封，工人正進行燒焊工程。

【09:15】紅隧所有行車線仍然封閉，所有收費亭均被燒焦，玻璃亦被擊碎，地下散佈垃圾、磚頭及滅火筒。

+ 6 + 5 + 4

【08:25】運輸署表示，現時以下道路受阻無法行車

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-薄扶林道介乎蒲飛路及般咸道

-般咸道介乎薄扶林道及西邊街

-山道



九龍

-窩打老道及聯合道的交界

-聯合道近香港浸信會醫院

-歌和老街介乎達之路及窩打老道

-漆咸道南近香港理工大學(來回方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-康莊道(北行)

-海底隧道(來回方向)

-機利士南路(只能轉入蕪湖街)

-漆咸道南及暢運道的交界

-柯士甸道介乎彌敦道及漆咸道南

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-彌敦道介乎亞皆老街及登打士街(來回方向)