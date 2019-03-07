公院支援職系成功爭取劃一加薪　李國麟：給醫管局教訓不應拖延

醫護壓力大是不爭的事實，支援職系員工經連日來與醫院管理局商討薪酬調整方案，昨（6日）終達成共識，獲建議劃一加薪8%。 香港護士協會主席、立法會衞生服務界議員李國麟今日（7日）受訪時直斥此為當局多年來的慣用手法，事件給予醫管局一個教訓，不能再以分階段調整薪酬為由拖延加薪。 他又透露護協在今年初表達不滿後，政府當局及醫管局均無主動與護士開會，討論病房「逼爆」問題，他促請當局盡快主動聯絡，並商討如何即時調配資源以紓前線壓力及挽留人才。

李國麟促當局善用資源，挽留有經驗的人才。（資料圖片）

李國麟接受香港電台節目《千禧年代》訪問，回應公立醫院支援職系員工成功爭取加薪時指出，分階段調整薪酬是醫管局管理層的慣常做法，又提及當年非典型肺炎後護士薪金大減，當局雖在之後表明會檢討並分階段加薪，但至今仍未能加回2003年之前的薪酬水平，李直斥今次事件給予當局一個教訓，不能再以此為藉口拖延加薪。

他又談及護士協會今年1月20日發起的「鬧爆」集會，向政府提交解決病房壓力的多項建議，但至今仍未獲當局約見會議，他對此感失望，促請當局就最新增撥的資源約見護士開會，討論如何即時調配資源以挽留有經驗的人才，並紓緩病房的壓力。

李國麟：每周工時平均44小時是事實 惟人手不足 OT難補假

另外，一名公立醫院工作的護士近日在家中猝死，李國麟回應事件時曾指出每周44小時工作，並非追更，今日的訪談中再談及護士的編更問題，李國麟指每周理應工作44小時，最理想的是每周有3日早更、2日中更、1日夜更及1日放假，不過護士人手短缺，致夜更日數增加，有時護士超時工作亦無法補假，只能儲假，令前線同事非常疲累，直指現時的編更制引致「爛更」出現，是非常不合理。

李國麟指出，護士本身屬需要輪更的行業，但正常不應出現不合理的編更。他透露現時雖有長夜制，即部份員工持續數星期夜班，一來可令該批員工有更多休息時間，亦可減少病房其他護士的夜更頻密程度，惟現時有不必要的關卡令長夜制難以在病房實行。他促請當局應「行雙線」，一方面請新人，同時應善用資源留舊人，改善護士與病人比例高達1比12的困局。