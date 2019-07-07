【逃犯條例】李國麟批港府無法與市民同行　促建互信恢復社會秩序

反對《逃犯條例》修訂風波持續近一個月，身兼衞生服務界立法會議員的香港護士協會主席李國麟今日（7日）表示，港府近日回應社會訴求的手段令人非常失望，加劇管治危機，促請政府與社會各界真正溝通、諮詢及談判，恢復社會秩序。

李國麟認為，港府近日回應社會訴求的手段令人非常失望。（資料圖片）

上月本港先後出現兩場大型遊行，主辦單位稱參與人數分別達103萬及200萬人。李國麟在港台節目《給香港的信》中表示，遊行人士遍佈不同年齡層，包括家庭、長者、學生及青少年，即使互不相識卻持同一信念，認為這是前所未見的連繫。

然而，對於政府在百萬人遊行後仍堅持修例恢復二讀，李國麟指大部分人感到沮喪及憤怒，無法支持這個傲慢的政府；其後政府在6.12使用多枚催淚彈、橡膠子彈、胡椒噴霧等對付示威者，認為警方濫用武力引致不必要的流血事件，並為此感到傷心欲絕及無助，不禁問自己「我們在香港還有希望嗎？」、「法治在我們社會中是否仍有效？」，直斥警方暴力鎮壓方式絕對不可接受。對於警方在公立醫院內拘捕求診及正接受治療的示威者，他認為侵犯病人隱私及影響公眾對前線醫護人員的信任。

李：理解示威者心情

李國麟表示，對港府今次處理手法感失望，即使多名高官道歉及解釋暫緩修例等同撤回，但仍難以消除公眾擔憂，並令人感覺拒絕聆聽民意，進一步加劇管治危機。直至有示威者在回歸日衝擊立法會，他說感到震驚及理解示威者的心情，但認為暴力絕不應成為解決僵局的手段。

他認為，政府必須盡一切努力，透過信任、互相尊重及理性對話解決當前社會緊張局勢，包括採用友好及開放態度與年輕人和學生對話，以恢復社會秩序。