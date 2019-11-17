【區議會選舉】張建宗：若有騷亂特首或票站主任有權押後選舉

距離區議會選舉還有一星期，政務司司長張建宗今日呼籲社會各方回歸理性，保持冷靜和克制，讓選舉和平有序進行。 他又說，根據法例，特首、選管會或票站主任可能因三類事故可押後選舉，包括騷亂、公開暴力或危害公眾安全事故等；但他強調，政府會竭盡所能，讓選舉順利舉行。

政務司司長張建宗今日（17日）發表網誌，形容近日社會暴力事件持續，使政府在籌備選舉工作時面臨前所未見的挑戰，他又提到近日有候選人進行競選活動時被襲擊，競選團隊及其支持者被威嚇，以及多個議員辦事處和宣傳物品受到嚴重破壞，部份更遭縱火，行為嚴重危害公眾安全，政府予以強烈譴責。他特別指出，干犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》是刑事罪責，最高刑罰是監禁七年和罰款50萬元，呼籲切勿因一時衝動以身試法。

張建宗呼籲社會各方回歸理性，保持冷靜和克制，停止暴力，尊重和包容不同政見人士，讓選舉能和平有序地進行。他又希望激進示威者立即停止所有暴力；亦呼籲所有市民向暴力說不，社會恢復秩序，讓選舉能在和平的環境下順利舉行，選民行使公民權利，選出為市民謀福祉和促進香港向前發展的代表。

民主派今日發表宣言，呼籲選民投票，以選票量化爭取五大訴求的民意。

全國人大常委譚耀宗日前接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時呼籲選民，以手中的一票表達民意，以選票表態支持「建設」力量還是支持「破壞」力量。

曾任油尖旺區區議員的理工大學香港專上學院（HKCC）講師陳偉強早前接受媒體訪問時批評，區議會如果過度政治化，「民生和地區事務就會受影響」。