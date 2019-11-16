【區議會選舉】多區現抹黑泛民候選人海報　候選人：有違選舉法

距離區議會選舉尚有一星期，各侯選人都把握時間拉票，希望扭轉選情，惟多區今日(16日)出現大量抹黑非建制派候選人的海報，當中疑涉失實陳述。有候選人直斥此舉非君子行為，亦有違選舉法例，已即時就有關情況向選舉主任報備，或會將個案轉交廉政公署或警方跟進。

大埔區區議員區鎮樺表示收到不少街坊通知，指今日凌晨起，區內多處出現大量海報，內容涉對多名民主派候選人的失實陳述、抹黑語句。他指，大埔區17名泛民候選人以及另外兩名友好中，大部分人都被「招呼」、抹黑。

大埔區區議員區鎮樺表示，今日區內多處出現大量海報，內容涉及對多名民主派候選人的失實陳述、抹黑語句。(區鎮樺提供)

海報上除了有謾罵、失實字句、呼籲勿投有關候選人一票，區鎮樺指當中亦將候選人過往的言行放大，並加以扭曲。其中一張張貼在大埔的海報稱，同區區議員任萬全曾在議會內提出種椰菜花的「荒謬」建議，區鎮樺解釋，任當時的「建議」只是比喻：「他的意思是，如果政府有心處理的話，就甚麼花都可以種，製作抹黑海報的人根本是斷章取義。」另外亦有海報指，區鎮樺曾以粗口罵建制派支持者，他解釋當時建制派議員導致會議流會，在激辯間使用了該些言辭：「這做法不理想，但大家要了解來龍去脈。」

區鎮樺指有人將候選人過往的言行放大，並加以扭曲。(區鎮樺提供)

《選舉(舞弊及非法行為)條例》第26條列明，任何人為促使或阻礙某候選人當選，而發布關於該候選人的虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即屬在選舉中作出非法行為，而該些陳述包括，但不限於候選人的品格、資歷或以往的行為。區鎮樺強調，張貼有關抹黑海報的行為已違選舉法例，有關人士亦未獲涉事候選人授權，製作、張貼該些海報，加上海報或涉選舉廣告、開支，「如果不正視這個問題，政府可能就會入我們數，說我們未有申請。」他又指，如不正式處理，食環清除有關海報後，或向候選人收取費用，故已就事件向大埔區選舉主任，待其進行調查，又指現正尋求法律意見，研究是否需將個案轉交廉政公署或警務處跟進。

區鎮樺表示，以往選舉期內並未發生過有關情況，亦未出現過如此大規模的抹黑：「如此大規模、有組織的行動，我不相信是個別人士的行為。」他又認為在選舉前一星期發生有關事件，顯出有人怕輸，不希望非建制候選人高票當選，斥此非君子行為，亦無法爭取到選民的支持。

灣仔區區議員楊雪盈指，今早有街坊在區內餐廳、排檔、燈柱上發現抹黑她的單張。(楊雪盈提供)

除大埔外，灣仔區區議員楊雪盈亦指，今早有街坊在區內餐廳、排檔、燈柱上發現抹黑她的單張。她表示，有人盜用她上載於社交平台上的照片製作有關單張，而內容均是從某些媒體發佈、關於她的假新聞，論調亦與她早前在通訊軟件Whatsapp、微訊上的抹黑內容一致，認為背後是有大機器在運作，已就有關失實聲明向廉政公署投訴，又會向選舉事務處、私隱專員公署報備案件。

楊雪盈在社交平台上公布事件後，其對手廖添誠向選民發電郵，否認和事件有關，稱或有人自導自演事件，又形容其中一間被張貼抹黑單張的餐廳為「勇武派」，質疑何人有能力及膽色在餐廳門口張貼該些單張。楊雪盈對有關內容表示憤怒，指對手以公共資源向選民抹黑一間小店，形容做其做法卑劣，又指該電郵中指控她工作不認真的內容失實，「公道自在人心」。

灣仔大坑選區另一候選人廖添誠向選民發電郵，否認和抹黑事件有關，又形容其中一間被張貼抹黑單張的餐廳為「勇武派」。(楊雪盈提供)

記者向廖添誠查詢事件，他指楊雪盈在社交平台上的貼文提到「對家」，而區內只有兩個候選人，認為貼文是將矛頭指向自己，故發出電郵澄清：「我不會做這些『下欄嘢』。」至於電郵中關於餐廳的描述，他指是由其團隊撰寫，自己是事後才知道：「我跟他們說不可以這樣寫，餐廳也是要做生意的。」廖添誠強調已說事件向餐廳道歉，而社交平台上的聲明亦已刪去有關餐廳的段，明日會再發出更正了的電郵。

各區候選人：

大埔區頌汀選區：區政聯盟文念志、譚榮勳

大埔區大埔中選區：梅少峰、區政聯盟區鎮樺

大埔區富亨選區：任萬全、胡綽謙、何偉霖

大埔區大埔滘選區：陳笑權、大埔民主聯盟毛家俊

大埔區新富選區：羅曉楓、新民主同盟胡耀昌

大埔區寶雅選區：葉俊傑、新民主同盟周炫瑋

大埔區太和選區：鄭俊和、獨立民主派陳蔚嘉

灣仔區大坑選區：廖添誠、獨立候選人楊雪盈