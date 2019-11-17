【區議會選舉】張建宗指籌備遇前所未見挑戰　籲政見不同者互尊重

反修例風波持續超過五個月，下周日（24日）的區議會選舉能否如期舉行仍存變數。政務司司長張建宗今日（17日）發表網誌，形容近日社會暴力事件持續，使政府在籌備選舉工作時面臨前所未見的挑戰，但強調政府會竭盡所能，讓選舉按照相關法例，在公平、公正、公開、安全和誠實的環境下順利舉行。

2019年區議會一般選舉將於11月24日舉行。（張建宗網誌）

張建宗在網誌中指出，今屆區議會選舉有1,090名候選人獲有效提名競逐全港18區共452個議席，是有史以來第一次沒有候選人自動當選的區議會一般選舉。他指出，由於有候選人近日進行競選活動時被襲擊，競選團隊及其支持者被威嚇，以及多個議員辦事處和宣傳物品受到嚴重破壞，部份更遭縱火，行為嚴重危害公眾安全，政府予以強烈譴責。他特別指出，干犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》是刑事罪責，最高刑罰是監禁七年和罰款50萬元，呼籲切勿因一時衝動以身試法。

張建宗呼籲社會各方回歸理性，保持冷靜和克制，停止暴力，尊重和包容不同政見人士，讓選舉能和平有序地進行。他又希望激進示威者立即停止所有暴力；亦呼籲所有市民向暴力說不，社會恢復秩序，讓選舉能在和平的環境下順利舉行，選民行使公民權利，選出為市民謀福祉和促進香港向前發展的代表。

如行政長官、選舉管理委員會或投票站主任認為一般選舉、投票或點票相當可能因三類事故可押後選舉、投票或點票，包括：

1. 熱帶氣旋或其他惡劣天氣情況；

2. 騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故；或

3. 屬關於該項選舉、投票或點票的具關鍵性的不妥當之處的事故而受到妨礙、打擾、破壞或嚴重影響。