評陳彥霖事件惹不滿　嶺大中文系教授涉「逾越身份」言論被革職

反修例風波近日蔓延至各大學校園，有大學教授涉發表質疑示威者言論「被炒」。嶺南大學中文系兼任教授王晉光近日向學生發電郵，大談自己對修例風波的見解，當中質疑科大學生周梓樂凌晨現身停車場有可疑，並稱15歲少女陳彥霖「有思覺失調是公開秘密」，引起學生不滿及投訴。 中文系系主任汪春泓教授向學生發信，指王晉光發表主觀臆測言論，他作為代課老師的職責是教好課程，認為其言論「逾越身份」，決定終止其一切教學職務。汪春泓接受《香港01》查詢時證實事件。

王晉光在校內電郵評論周梓樂事件

質疑周梓樂凌晨現身停車場

王晉光本學期任教嶺大中文系「明清小說」選修科，據悉他日前透過校內電郵向該科學生發表逾千字信件，談及對近期時局意見，內容頗為惹火，例如指墮樓身亡的科大學生周梓樂半夜一時出現在停車場，引用中藥理論稱「子時養膽，丑時養肝，應該睡眠休息的時間，這位同學半夜三更到停車場做什麼呢？是夢遊？是神話？」

王晉光之後提到15歲少女陳彥霖，指對方「有思覺失調是公開秘密」，其母曾在電視上公開呼籲不要再追查下去。對於陳彥霖被發現時全身裸體，王晉光稱從小說虛構立場考慮，「可能是當事人陷入迷糊，脫光了衣服，跑到海邊，掉入海中，而有關錄影片段拍到裸露軀體，拿出來公開播映，於死者尊嚴有損。這是從邏輯去推斷，自然，如果有死因庭裁決，更好。」

中文系系主任汪春泓教授向學生發信，指王晉光發表主觀臆測言論，他作為代課老師的職責是教好課程，批評其言論「逾越身份」，決定終止其在一切教學職務。（資料圖片／高仲明攝）

「感恩」沒看見嶺大生天橋擲物

至於警方日前與示威者在中大衝突，王晉光稱非常感恩行經屯門兆康站時，看不見嶺大學生在天橋上擲物，「這裏的人更可愛」，又提到最近的導修課談論《聊齋》，主題是講報應，「我以前駕駛汽車上班，知道天空墮下家具必造成重大傷亡，如果人間有報應，我確希望從天橋上丟家具的人，恰好丟到他父母車上。這叫做光宗耀祖。」

系主任：終止職務亦為王晉光安全著想

中文系系主任汪春泓周六（16日）向學生發信，稱已收到大家投訴，他認同公民如果要公開發表意見，必須以事實為根據，當事實未呈現時，最好不要發表自己主觀臆測的言論，「尤其王晉光教授作為我系所聘請的一位代課老師，職責是教好他所承擔的明清小說這門課程，最近他電郵同學的大量言論，已經逾越其身份之分際，因此不適合繼續在我系任教，我們立即終止其人在嶺南大學中文系的一切職務。」汪春泓希望同學認同其處理，寄語學生在此艱難時刻，「不忘讀書之大志」。

汪春泓接受查詢時證實事件，指王晉光是本學期代課老師，任教「明清小說」，但他近日向學生發電郵談及與課程無關事宜，「不是說不可談其他事情，但應該以課程內容為主，這是我們中文系的一貫傳統。」汪春泓指，終止王晉光職務亦是為了其安全著想，而王晉光為合約制老師，本學期頂替請假同事，該同事下學期將回校授課。嶺大傳訊及公共事務處暫未回覆查詢。

王晉光曾任葛量洪教育學院講師、中文大學中文系退休教授，發表過《民俗宗教與文學》等著作。