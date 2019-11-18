【禁蒙面法】法院裁違憲　湯家驊指法例已失效　涉憲制秩序可釋法

高等法院今日（18日）裁定《禁止蒙面規例》違憲，行政會議成員、資料大律師湯家驊表示，政府需要尊重法庭判決，《禁止蒙面規例》在法庭裁定違憲後將不再生效，警方也不能再執法，若政府就覆核結果提出上訴，法例在上訴結果公布前也不會生效。 湯家驊又指，判決涉及行政和立法的權力分野和憲制秩序，涉及憲制移序的情況時「幾時都有機會釋法」，但他指個人不願意見到因此情況釋法。

政府於10月4日引用《緊急情況規例條例》禁蒙面，翌日凌晨即生效。（資料圖片/盧翊銘攝）

法例上訴結果公布前也不會生效

根據高等法院判決，《緊急情況規例條例》就其賦權行政長官會同行政會議，在任何危害公安的情況時可訂立規例這方面，不符合《基本法》的規定，包括《基本法》的第2、8、17（2）、18、48、56、62（5）、66及73（1）條，又指《禁止蒙面規例》的第三條和第五條不符合相稱性驗證標準。



湯家驊表示，政府需要尊重法庭判決，《禁止蒙面規例》在法庭裁定違憲後將不再生效，警方也不能再執法，若政府就覆核結果提出上訴，法例在上訴結果公布前也不會生效。

湯家驊指，裁決影響香港在一國兩制下的行政和立法的權力分野和憲制秩序，其中判詞訂明立法權力全屬於立法會，透過附屬法例方式「先訂立、後審議」不適用於《緊急情況規例條例》，他認為這是很大的法律爭議點。他指出，《緊急情況規例條例》賦予特首臨時立法的權力，認為判決或等同將特首的權力褫奪。

若政府上訴失敗，會否出現人大釋法的可能？湯家驊認為，判決涉及行政和立法的權力分野和憲制秩序，涉及憲制秩序的情況下「幾時有機會釋法」，但他指個人不願意見到因此情況釋法。

（資料圖片／歐嘉樂攝）

理大衝突 湯家驊：警方應公開拘捕過程

對於理大爆發大型衝突，在校園的示威者已被警方圍堵，湯家驊希望事件可和平解決，又指同意警方的呼籲，希望參與暴動人士放下武器、和平有序地離開，指若警方要拘捕校園的人士，應公開拘捕過程。