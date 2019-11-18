過百中學生困理大　中學校長趕赴盼接學生離開　再配合警方程序

立法會教育界議員葉建源與數十位中學校長今日（18日）下午召開記者會，呼籲政府與警方允許校長及輔導人員進入理工大學把學生平安地接走，避免不必要傷害，再陪同學生接受警方程序，數十名校長已搭船抵達尖東，當中六名校長將聯同社署社工進入理大校園。 香港迦密愛禮信中學校長、香港輔導教師協會副主席何玉芬指，據他們了解，理大校園內有超過逾100位、來自40間中學的中學生。

警方向理大示威者發射催淚彈，將他們迫回校園。（資料圖片）

學生被孤立、無力感重

何玉芬指，一眾中學校長屬中介角色，不認同暴力能夠解決現在問題，但希望實際協助校園內學生。她指現時情況最關鍵，遲多一晚亦不知發生何事，稱非常擔心及關注被困學生，一直透過不同媒介跟裡面學生溝通中。她表示，現在校園內的學生被孤立，無力感重，對未來無盼望，希望給一個機會平靜下來，在信任校長及輔導人員下來，再協助他們進行簡單程序，記錄一個身份，讓學校陪同他們回家歸家安全地方，往後跟進再從長計議。

前香港中學校長會主席李雪英一度落淚稱，「好想你哋安全，平安出嚟，我哋（校長）同父母喺出面等你」。數名校長均表示，收到理大校園內學生的求救信號，稱希望離開校園但不果，不少學生亦受傷。

校長會主席黃謂儒表示，現時數十位中學校長代表十多個教育團體，得悉校園內學生情緒比較激動，急不容緩找方法讓他們平安出來。

中學校長會主席鄧振強指，時間一直過去，被困學生手機或沒有電量，學校有機會不能接觸他們，更不能掌握實際情況，強調希望陪伴孩子平安，再配合警方程序。中學校長會義務總幹事黃謂儒表示，現時數十位中學校長代表十多個教育團體，得悉校園內學生情緒比較激動，急不容緩找方法讓他們平安出來。

有中學校長指，有學生被藍色水劑射中後皮膚灼痛，不敢走出來，有學生至今或未讓家長得悉，因此校園內學生數字仍未知，又指有老師曾到尖東範圍嘗試入內被阻止，懇請政府入夜前安排老師進入校園內。