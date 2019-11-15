【區議會選舉2019】聶德權主持跨部門會議　制定安全預案

政府及內地事務局局長聶德權，今日（15日）主持2019年區議會一般選舉跨部門工作會議，積極籌備將於11月14日舉行的區議會選舉。 聶德權指出，特區政府和選舉管理委員會將全力以赴，嚴格按照《基本法》和本地相關法例做好各方面的安排，務求選舉能夠安全有序地如期進行。

制定危機管理應變計劃 處理突發情況

反修例風波令各區出現嚴重衝突，令選舉籌備工作遇到前所未有的挑戰。聶德權說：「為確保區議會選舉能夠在安全的情況下進行，特區政府已舉行多次跨部門工作會議，制定各項安全預案和危機管理應變計劃，以處理在選舉中可能出現的突發情況。」

令選舉籌備工作遇到前所未有的挑戰。聶德權說：「為確保區議會選舉能夠在安全的情況下進行，特區政府已舉行多次跨部門工作會議，制定各項安全預案和危機管理應變計劃，以處理在選舉中可能出現的突發情況。」

聶德權表示，選舉事務處在各方面的籌備工作進展良好，呼籲停止暴力讓選舉和平、安全進行。（高仲明攝）

危機管理委員會密切監察 處理騷亂等情況

早前社會關注今次選舉之中危機管理委員會的操作，聶德權表示危機管理委員會將會在當天密切監察選舉的進行，並處理因騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故而影響選舉的情況。

他又表示，選舉籌備工作進展良好，600多個一般投票站和20多個專用票站已準備妥當，處方亦已為約2萬名的選舉工作人員安排培訓和簡介會，內容涵蓋投票和點票程序、處理個人資料、危機管理、優質投票服務和處理投訴等。在選票方面，印刷數量將足以應付百分之百的投票率，以及足夠替換不慎填劃的選票。此外，選舉事務處亦會在11月20日至23日在香港、九龍和新界四個地方設立模擬投票站，讓市民熟習投票程序。

聶德權希望選民珍惜四年一次的機會，踴躍投票。他亦呼籲暴力示威者立即停止所有暴力，每位市民也向暴力說不，讓400多萬選民可以在11月24日在和平、安全的環境下行使他們的投票權。