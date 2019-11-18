【區議會選舉】政府或迫不得已中止選舉？聶德權提三情況包括堵路

香港局勢自上周一（11日）起持續急速升溫，下周日（24日）舉行的區議會選舉會否押後？政制及內地事務局局聶德權今日（18日）約見各黨派立法會議員，提及政府會竭盡所能讓選舉如期選舉，惟最終因當日街上情況不安全，迫不得已要中止選舉，是暴力示威者的責任；他又開了三大條件，包括確保選舉當日沒有暴力示威和威嚇、沒有堵塞隧道、沒有破壞公共交通工具設施和沒有攻擊投票站的情況發生，選舉才能如期舉行。

聶德權表示，若果選舉有任何差池，是暴力示威者的責任。（資料圖片／張浩維攝）

聶德權表示，近日的激烈示威升溫，大大增加取消區議會選舉的風險，強調選舉能否如期舉行的主導權不在政府手上，而是街上的暴力示威者，「若果選舉有任何差池，是暴力示威者的責任」。

聶德權表示，與議員開會後得出多個共識，確保選舉能順利舉行，包括在選舉當日，票站沒有受到攻擊和投票者沒有受到威脅；示威者沒有堵塞主要交通幹道，讓票站工作人員能順利執行職務，以及沒有破壞公共交通措施等。

他說，若果投票日不能確保以上的情況，票站職員則難以執行工作，票站主任要視乎情況是否中止投票，至於是否取消選舉，則由行政長官作最後決定。

聶又說，為確保選舉能順利進行，當局會採取以下措施，包括：擴大禁止拉票區範圍、加強警力巡邏票站等。

聶德權指出，是次選舉面對前所未有的挑戰，出現無視選舉公平的言論，包括有人公開呼籲收起長者的身份證，有候選人宣傳時被扔擲汽油彈、議員辦事處被破壞，甚至有人在屋邨散播謠言，指選舉已取消，他強調所有阻礙他人投票的行為均屬違法。

聶又提及網上有指選民無需跨區投票，暴力行為不會阻礙選舉進行，聶澄清所有票站工作人員均需提前一天和在當天跨區前往投票站，堵路將令選舉無法進行，他指出每天將審視風險，又指不會有「死線」，「唔能話畀你聽決定幾時做」，又指社會所有人均有需要與暴力切割，不同黨派意見人士應公開清楚「向暴力說不」，又指是次選舉涉及400萬人的投票權，希望港人珍惜。

被問及押後區選的決定會否有「死線」，聶德權指出，距離區選不足一星期，選舉是否能如期舉行，需考慮各項因素，包括當天選舉能否安全舉行、交通情況，他形容決定將會非常艱難和需慎重作出，但沒有「死線」，「唔能話畀你聽決定幾時做」，不過他指若暴力、威嚇、堵路等情況持續，將大大增加區選押後的風險。