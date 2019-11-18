【11.18】理大近百示威者天橋游繩逃走　警半小時後趕至射催淚彈

香港理工大學由前日（16日）起至今（18日）持續發生激烈衝突，數百名學生及示威者留守校園，警方重兵包圍。下午一時半，校園內的數十名黑衣人第三度嘗試大規模逃離，期間警方發射催淚彈阻截，多人被警員制服帶走。 入夜後，部分示威者試圖從連接8期校園的行人天橋上，游繩到漆咸道南天橋的行車路，並登上接應的電單車離開。其後防暴警員趕至公主道，並向現場發射數枚催淚彈，及圍捕示威者。現場所見，約有近百名示威者試圖經游繩逃走，早段時間的首批示威者有成功離開，但其後被警察發現，在天橋上截獲，暫未知有多少示威者衝出重圍。

近百名示威者試圖從連接8期校園的行人天橋上，游繩到漆咸道南天橋的行車路，並登上接應的電單車離開。（李澤彤攝）

警方一連兩日與理大附近的示威者對峙，期間向校園內發射大量催淚彈，並出動水炮車及銳武裝甲車，將校園附近出入口封鎖，及指將以暴動罪拘捕校內的所有人。仍留守校內的示威者今早起，不斷尋找方法撤退，至下午一時半，示威者嘗試第三度大規模逃離校園，有人成功越過路障逃走，而警員亦擎實彈槍指向示威者，期間制服多人並帶走。

入夜後，部分示威者嘗試在連接主校園及Z座的行人天橋上，游繩到漆咸道南天橋的行車路。現場所見，示威者同時間使用兩至三條游繩，將橋上的人送到離行車路約6至8米高路面，惟未有充足的安全措施，期間有人疑滑手墮下受傷，場面驚險。

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根據理大資料顯示，接連主校園及Z座的行人天橋，今年竣工並於近期開通使用。（理大網頁圖片）

有經游繩離開的人士落地後，立即登上接應的電單車離開，並一度有約十數輛電單車在橋上等候接應。據現場所見，早段時間的首批游繩離開的示威者，有人成功逃走。歷時約半小時後，防暴警員趕至公主道，知悉曾有人游繩逃走，即向現場發射數枚催淚彈，及圍捕在場人士，校園內亦有人向警方防線發射弓箭，最終警方拘捕數名示威者。而未能撤離的示威者則返回校園內，疑再度從長計議。