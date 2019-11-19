【11.18理大】林鄭稱大學成兵工廠　破壞慘不忍睹　促警和平解決

理工大學內的示威者自周日起開始和警察展開攻防戰，警方嚴密包圍下拘捕多人，行政長官林鄭月娥今(19日)早出席行會前見傳媒，親身回應理大被圍攻事件，她昨日早上聯同保安局局長李家超到廣華醫院探望小腿受傷的警員， 其後在臉書發文，指理大附近暴徒不斷掟磚同汽油彈，警方已多次作出呼籲，理大校園內的人人應該盡快聽從。

林鄭要求警方和平解決理大事件。(高仲明攝)

林鄭拒保證不進行拘捕行動

【10:20】林鄭被問及會否保證不拘捕被困理大的人士，她回應指她不能保證不進行拘捕，因為每一天的情況都在改變，但表示政府與警方有共識，希望可以用和平方式處理，但前題是示威者先停止使用暴力。

另有記者提及解放軍會否出兵解決目前情況，林鄭指香港警隊現階段未有需要其他外援，即使目前情況複雜，她有信心警隊可以處理，港府會盡力控制局面，暫時未需要外援協助。

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不能行政手段凌駕調查及檢控工作

【10:10】林鄭被問及除了到醫院探望中箭警員外，在處理理大事件上採取了甚麼工作。林鄭表示，就處理理大事件的工作，她已詳細交代，又指她的心非常擔心和關心事件，希望事件和平解決。她指出今日不能為事件增加熱度，即使想到現場說服學生離開校園，但她的出現只會加強熱度，強調自己無間斷與警隊保持聯絡，並清晰表達就處理事件的立場。

被問到如何協助年輕人，會否仍「一刀切」向校園內的人控告暴動罪。林鄭指，本來警方的行動是一視同仁，但警方昨天已採取人性化措施，並無就18歲以下的學生採取任何即時拘捕行動。不過林鄭強調，香港是重視法治精神，止暴工作需建基於法治，不能用行政手段駕馭調查工作，又指要視乎睇法律舉證，先可決定校園內的人會否被檢控。

現階段不宜評論《禁蒙面法》覆核案

【10:16】林鄭月娥表示，當天引用《緊急情況規例條例》就《禁止蒙面規例》立法時，決定非常困難，因當時要考慮社會觀度和接受程度，強調法例有清晰法律基礎。她指出回歸以來，不少政府的法例和決策經過研究、分析、研判法律基礎，但也常常遭司法覆核挑戰，直指「政府唔係未輸過司法覆核」，每次都會尊重法庭判決和按程序上訴。

至於《禁止蒙面規例》被裁違憲，原訟庭目前只就案件公布「裁辭」，未有作出任何命令，認為自己在現階段不適合作出解釋和評論，又指將以尊重法庭決定的前題，採取後續跟進工作。

被問及港澳辦和法工委的聲明是否向法院施壓，她僅稱尊重兩個中央機關的關注。

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【09:55】行政長官林鄭月娥首先提到近日理工大學及附近一帶發生的情況。她指出，過去一周有激進網民發起所謂「三罷」的抗爭行動，出現了大規模堵路，嚴重破壞社會秩序、危害市民的人身安全，令到香港多區滿目瘡痍。她稱，又留意到幾間大學成為重災區，讓暴徒佔領。

林鄭表示，有校長與她說校園已全面失守，受破壞的程度是令人慘不忍睹，需長時間復修，但更加令人震驚的是，大學校園已變成了一個兵工廠，很多武器都在校園內製造。林鄭指，她知道有一間大學發現了幾千個未用過的汽油彈，亦有一些化學實驗室內裏的危險品被偷走，亦有些大學亦成為了練兵場，例如將整個泳池天台來訓練人士如何進行衝擊及襲警的行為。

林鄭又指，從校長口中知道，並非所有佔領校園的「暴徒」是大學生，甚至只有少部分是學生，認為情況是非常嚴重。

她又提到「暴徒」早前於中大，以及尖沙咀區一帶大肆破壞仿如「戰場」，紅磡的過海隧道亦已經停止營運了差不多兩星期。

林鄭稱一直與今日就任警務處長的鄧炳強跟進事件，並提出兩大原則，第一必須和平解決，希望他們放下武器，按指示有序離開。

第二原則是以人道和人性化方式處理受傷以及未成人士，因此昨日已經安排紅十字會人員進入理大，為傷者治療和安排他們離開，強調首要安排他們入院，其後再作跟進調查或拘捕；亦透過中學校長和宗教人士等勸未成年的人士離開，如果他們不用暴力，在登記後便可離開，但強重申要保留追究權利。

林鄭強調，要做到這兩個原則，特別是和平解決，主導權在校內人士，只要他們放下武器、有秩序從校園出來、過程中不使用暴力、按警方指示，便可以和平處理事件。

最新數字資料顯示有約600人已離開理大範圍，當中有200位是未成年人士，林鄭指，已與警方商討，對未成年人士會以「更人性化」去處理，亦容許中學校長及一些團體代表進內游說，一同離開理大，只需向警方登記個人資料，即使不會當場拘捕，但指警方會保留追究權利；至於剩下約400名已成年學生在離開校園後會即時被拘捕。

她表示理大校園內現有的示威者人數只有約百餘人，仍有10多名校長及團體代表在校內進行游說，勸喻他們離開校園自首。