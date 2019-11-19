【逃犯條例】外交部駐港公署批西方政客包庇恐怖暴力　喪失良知

反修例風波近期演變成嚴重暴力衝突，中大、理大先後有學生佔據校園，警方進攻及放射大量催淚彈，局勢僵持，引起國際關注。美國國務卿蓬佩奧日前對香港示威暴力表示嚴重關切，敦促香港特首林鄭月娥，容許對香港示威事件展開獨立調查； 英國3名國會議員包括前外相聶偉敬亦去信林鄭月娥，要求港府採取措施避免出現慘劇。 外交部駐港特派員公署回應指， 美、英、歐盟等西方政客和政府發言人， 無理指責香港警方依法制止暴徒佔據大學校園等一系列暴行，有關言論歪曲事實、喪失良知，無底線地縱容包庇恐怖暴力行徑，對此表示強烈譴責和堅決反對。

指西方政客歪曲事實 喪失良知

駐港公署發言人指，連日來西衣暴徒變本加厲，「破壞佔領校園、癱瘓交通、殺人放火，視法治秩序如無物，視市民生命如草芥，視正義法律如兒戲，瘋狂實施恐怖破壞活動，徹底成為香港社會的公敵」。

稱呼籲對話實際是向特區政府施壓

發言人說，每到特區政府和警隊止暴制亂的攻堅時刻，每到特區政府要將暴徒繩之於法的關鍵時刻，西方政客就跳出來，輪番上陣，假惺惺「呼籲對話」，實為向特區政府施壓，為恐怖暴徒打氣，唯恐香港不亂。這些西方政客逆主流民意而動，與法治和正義為敵，「已經被釘在踐踏人類文明的恥辱柱上」。

近日理工大學被學生及黑衣人佔據，警方曾攻入校園。（資料圖片）

發言人表示，在中央堅定支持下，特區政府止暴制亂的決心更加堅定，香港市民要求恢復法治與秩序的主流民意更加強烈，國際社會反暴力的呼聲更加響亮，「某些西方政客企圖陷香港於暴力深淵、反中亂港的險惡用心絕不會得逞。香港必將打贏止暴制亂、恢復秩序這一正義之戰，重新迎來繁榮穩定的明天。」