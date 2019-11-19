【何俊仁遇襲】民主黨友目擊恤衫染血　「背脊捱咗好多棍」

民主黨前主席何俊仁今日（19日）傍晚於天后港鐵站遇襲，民主黨員黎敬瑋正在醫院陪同何俊仁。據黎稱，何俊仁恤衫染血，並對他說「背脊捱咗好多棍」。

民主黨成員黎敬瑋表示自己在醫院等待何俊仁看醫生，表示何剛剛進入分流站，正接受醫生治理。黎指看到何俊仁肚皮位置的裇衫有血。

黎敬瑋引述何俊仁表示：「背脊捱咗好多棍」，進院時何俊仁要戴上氧氣罩，有點氣促。

何俊仁在晚9時許向記者覆述事發經過，表示今日在天后港鐵站行上路面時，有人說路面有黑衣人着他小心，但他未有在意，行上去之後發現只有一名黑衣女子，覺得問題不大。之後再走過一段路，過不多時背後就有兩個男人跑過來襲擊。

何俊仁表示兩名黑衣人戴口罩，並持有一定彈性的棍狀物，整個施襲時間超過1分鐘。第一下打到背脊令他十分痛，大叫「你做咩打我！」對方沒有回應，繼續向他的頭、手和背脊攻襲。

事前無收到針對他的警告 右手或骨折等待報告

他指出事前無特別收到針對他的警告，只是有朋友善意勸告說他外出要小心。

至於傷勢方面，何俊仁右手可能有骨折，要一星期後再看報告，暫時來看只是皮外傷。

2006年麥當勞被毆 回歸後首宗立法會議員遇襲

何俊仁已經不是第一次遇襲，2006年8月20日下午，他在反銷售稅遊行之後，在中環一間麥當勞快餐店與林子健進餐時，突然有幾名兇徒持棍狀物體歐打何俊仁，歷時超過3分鐘。何俊仁當時被打到頭破血流，鼻樑骨折，要送院治理及接受鼻骨矯型手術。

何俊仁2006年遇襲是回歸後香港首宗立法會議員遇襲，同年10月警方拘捕4人，案中首被告於庭上稱曾向何俊仁尋求協助申請公屋和綜援等，但未獲處理，於是僱用打手行兇，4名被告終被判囚4年8個月。

林卓廷721車廂內遇襲 鄺俊宇取車時被打

反修例風波引發的暴力衝突愈見嚴重，不少非建制派人士均遇襲。

7月21日民主黨立法會議員林卓廷在西鐵車廂內被白衣人襲擊，頭及手多處受創。

9月24日，另一民主黨立法會議員鄺俊宇亦被襲擊。鄺俊宇當時在天水圍天業路取車，突然被三至四名男子打下車圍毆，對方更有人拍片做記錄。

岑子杰兩月內兩度受襲 兇徒持鐵槌、刀

而民陣召集人岑子杰則在兩個月內兩度遇襲。岑子杰在8月29日於佐敦德興街的餐廳內，被人以鐵通及壘球棒襲擊。當時岑子杰有友人保護未受傷，朋友則送院治理。

及後在10月16日，岑子杰在旺角鴉蘭街再度遇襲，有四至五人持鐵槌等襲擊，頭部流血，送到廣華醫院治療，送院時清醒。

當時附近車房及街道有人想救他，但兇徒持刀阻嚇，後來全數乘車離去。

此外，8月29日即岑子杰首次遇襲的同一天，「光復元朗」申請人鍾健平亦被4名南亞裔人士以鐵通及雨傘襲擊，當時鍾健平正接受傳媒訪問，施襲者亦同時襲擊記者。

林卓廷是區議會選舉北區石湖墟候選人，同區有新民黨、公民力量孔永業，以及無黨派候選人梁金成。鄺俊宇是元朗北朗候選人，同區有民建聯譚煒霖。岑子杰是沙田瀝源候選人，同區有公民力量黃宇翰。